Abandonados a su suerte en Villena: ahora buscan una familia que no les vuelva a fallar

La escena ha conmovido a cientos de usuarios en X (antes Twitter). Tres perros, dos de ellos ancianos y uno de apenas cinco años, fueron encontrados abandonados en Villena dentro de un habitáculo blanco, vestidos con jerséis a juego, desorientados y sin entender por qué su vida había cambiado de golpe. La imagen, difundida por la cuenta de rescate animal SOS Abuelos (@SosAbuelos1), ha provocado una oleada de indignación y solidaridad.

En la fotografía aparecen Juan, el más cercano a cámara, un perro negro de diez años con un soplo en el corazón; Pepe, el más pequeñito del fondo, también mayor; y Arturo, el de color canela del centro, que apenas tiene cinco años. Según la asociación, los tres llegaron juntos y presentan un fuerte estado de desconcierto. Nadie los reclamó.

La organización pide con urgencia acogida o adopción para ellos. El contacto habilitado es el 616 391 813, disponible de lunes a viernes entre las 8 y las 13.30 horas.

Una imagen que despierta rabia y ternura a partes iguales

La publicación no ha dejado a nadie indiferente no solo por la estampa de los tres perros con su ropa idéntica, sino por lo que representa: la ruptura brusca de un hogar. Muchos usuarios han coincidido en que estos casos suelen estar relacionados con fallecimientos de personas mayores, y que los animales acaban descartados por la familia.

La reacción en redes ha sido inmediata. Decenas de comentarios muestran una mezcla de impotencia, enfado y cariño hacia los perros. "Muñecos… ¿qué os han hecho?", escribía un usuario. Otra persona comentaba: "Qué desgraciados los que abandonan. RT y mucha suerte". Mensajes como "Suerte a los peques y lo peor para la gentuza como siempre" o "Hermosuras" se multiplicaron en cuestión de horas.

El tono se endureció en muchos perfiles, reflejo del sentimiento compartido al ver animales mayores tan vulnerables. "Tiene pinta de que estaban con una anciana y, al morir, su familia se ha deshecho de ellos. Malditos sean todos", escribía uno de los comentarios más compartidos. "Después de años de tener una casa y ahora a la calle… esto es repugnante", añadía otra usuaria.

La urgencia de encontrarles un hogar

SOS Abuelos recuerda que los perros mayores son los que peor lo pasan al llegar a una protectora. No solo por la tristeza del abandono, sino por las dificultades de salud asociadas a la edad. En el caso de Juan, el soplo al corazón complica aún más su bienestar si permanece en una jaula.

Arturo, más joven, parece especialmente desubicado. Sus cuidadores describen que no comprende lo que ocurre, se acerca buscando referencias y luego se esconde de nuevo junto a Pepe.

La asociación insiste en que los tres pueden ser acogidos por separado, aunque sería lo ideal encontrar familias que comprendan su historia y les ofrezcan tranquilidad, rutinas y un hogar en el que volver a sentirse seguros.

Cómo ayudar

Quienes quieran acoger o adoptar pueden contactar a SOS Abuelos en el 616 391 813, de lunes a viernes por la mañana. También es posible apoyar difundiendo el caso o colaborando con la asociación, que trabaja con animales mayores y, por tanto, con necesidades veterinarias más complejas.

Como la de muchas otras mascotas abandonadas, la foto de Juan, Pepe y Arturo, acurrucados en un habitáculo frío y mirándolo todo sin comprender, ha tocado la sensibilidad de miles de personas. Ahora, el reto es transformar esa emoción en la oportunidad que necesitan para volver a tener una vida digna.