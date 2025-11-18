¿Arrancarán las obras del nuevo colegio de Villena en este mandato?

El Ayuntamiento de Villena no prevé que las obras de construcción del nuevo colegio Príncipe Don Juan Manuel arranquen en el presente mandato. Y todo debido al retraso de la Conselleria de Educación en su licitación.

El ejecutivo municipal ha informado de la licitación de la redacción del proyecto básico por parte de la Generalitat, "que no estará disponible hasta finales de 2026 ni se iniciarán las obras antes de mayo de 2027", ha informado el equipo de gobierno este martes, que ha apuntado que la demora en esta actuación educativa tan necesaria es imputable a la conselleria.

El concejal de Obras, Javier Martínez, ha celebrado el anuncio de licitación, pero ha lamentado que "la Conselleria de Educación confirma con este hecho que no habrá inicio de las obras en esta legislatura y que será a partir de 2027, lo que supone perder cuatro años como consecuencia de los recortes y la política errática del conseller de Educación”.

Además, ha aclarado que con la licitación, publicada en la plataforma del Estado, se demuestra que “el retraso de las obras es imputable a la conselleria, puesto que ha estado intentando confundir y justificar sus retrasos con documentación que, o era innecesaria, o estaba aportada desde junio de 2024”.

El concejal señaló que en la plataforma online se encuentran varios documentos adjuntos del Ayuntamiento y la fecha de su firma y remisión a la conselleria "demuestra que se ha respondido a las exigencias reiteradas y repetidas de la administración autonómica".

Cuatro años perdidos

Para Martínez, el pliego de licitación establece una adjudicación de este proyecto básico en mayo de 2026, y fija al licitador un plazo de siete meses más para su redacción: “En total, agotamos todo 2026 y nos tememos que no se moverá ni un ladrillo en lo que queda de legislatura”, ha manifestado.

Así, el proyecto estaría terminado a finales de 2026 o principios de 2027, dando paso al proceso de licitación de las obras, que suele alargarse durante meses, más el plazo de varios meses para el inicio de las obras que se concede al adjudicatario.

Visita del conseller y el alcalde en 2024 al colegio Príncipe / INFORMACIÓN

Martínez ha puesto de relieve que "esta política de retraso no se justifica" por parte de la conselleria, "a pesar de los intentos de culpar al Ayuntamiento por la falta de documentación". De hecho, "los informes municipales se encuentran disponibles en la plataforma del Estado, donde se publica la licitación y donde se incorporan documentos del Ayuntamiento desde junio de 2024".

“Otra documentación requerida no ha sido necesaria, puesto que no se solicita nunca en estos casos ni se pide a otros ayuntamientos, ya que se trata de tareas que se incluyen en el propio pliego porque su ejecución tiene altos costes”, como era el estudio topográfico.

El CEIP Príncipe Don Juan Manuel estaba incluido en el Plan Edificant, contaba con una memoria valorada y se encontraba en disposición para la tramitación de su construcción en 2023, aunque la Conselleria de Educación decidió la suspensión de su tramitación que "ha conllevado la pérdida de cuatro años en su ejecución", han lamentado desde el Consistorio.