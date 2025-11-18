El refuerzo estructural que ha acometido de urgencia Petrer en un colegio

Obras de urgencia para reforzar la estructura de un colegio en Petrer. Las concejalías de Educación y Urbanismo ha dado por finalizadas las obras ejecutadas en el centro público Reina Sofía tras más de tres meses de intervención, según ha informado este martes el Ayuntamiento.

Así, el martes se llevó a cabo la firma oficial de la recepción de la obra, un trámite que culmina un proyecto necesario y urgente debido a los problemas detectados durante el pasado curso escolar.

La concejala de Educación, Patricia Martínez, ha explicado que “se trataba de unos problemas estructurales serios e importantes que se detectaron y que nos llevaron a actuar de inmediato”.

Según ha detallado, desde el mes de mayo se trabajó de forma coordinada para poner en marcha las actuaciones de refuerzo y mejora que ya han concluido.

La inversión total ha ascendido a 312.000 euros, destinados principalmente a la renovación completa de una parte de la fachada del edificio y a la intervención integral en la zona de la terraza, garantizando así la seguridad y estabilidad del centro educativo.

Martínez ha subrayado que “hoy por fin podemos decir que este colegio es más seguro” y ha mostrado su satisfacción por el resultado de los trabajos.

Además, ha puesto en valor la apuesta del Ayuntamiento por la educación pública: “Seguimos confiando e invirtiendo en nuestros centros educativos, una parte muy importante de nuestro compromiso con Petrer”.