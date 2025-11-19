Los alumnos del Padre Manjón de Elda vuelven a comer en las aulas por fallos en las obras del comedor

El CEIP Padre Manjón de Elda vive una situación que las familias califican de "incomprensible": un año después de inaugurarse el nuevo comedor escolar, los alumnos han tenido que volver a comer en sus aulas por nuevos desperfectos y retrasos en la obra. La problemática ha reabierto un conflicto que parecía superado después de dos cursos en los que el alumnado ya estuvo obligado a comer en clase.

El comedor se estrenó en noviembre de 2024 junto a la apertura de la segunda planta del edificio, aunque desde el inicio hubo trabajos pendientes. Los estudiantes comenzaron a utilizar el espacio con servicio de catering, mientras se completaban instalaciones como la cocina. Sin embargo, la planta baja del comedor nunca llegó a abrirse porque la constructora debía instalar el suelo vinílico, un trabajo que no ejecutó, según han explicado a INFORMACIÓN fuentes municipales.

A estos retrasos se han sumado ahora nuevas incidencias: filtraciones de agua en el hueco del ascensor que impiden su uso y que comprometen el funcionamiento del comedor. Esta situación ha obligado a volver a trasladar las comidas a las aulas, un paso atrás que ha generado un profundo malestar entre el AMPA y el equipo directivo del centro.

El Ayuntamiento señala a la constructora

El concejal de Urbanismo, Jesús Sellés, ha reconocido la gravedad de la situación y aseguró que el Ayuntamiento lleva semanas presionando a la empresa adjudicataria para que complete los trabajos. En declaraciones oficiales, Sellés subraya que la actitud de la constructora es "injustificada", especialmente después de que en septiembre se le diera un plazo de 15 días hábiles para rematar "trabajos muy concretos como el suelo vinílico y las conexiones de gas".

Los escolares recibidos hace un año en el comedor con un cartel de "Bienvenidos" y globos. / INFORMACIÓN

"Dos meses después seguimos sin una fecha clara, algo que no compartimos", señala Sellés, quien confirma que Urbanismo está preparando un escrito formal para exigir un calendario definitivo y revisar las causas del retraso.

Desde el Ayuntamiento aseguran ser conscientes del malestar de la comunidad educativa: "Sabemos que esta situación está generando incomodidades y agradecemos mucho la comunicación constante y el trabajo conjunto con la nueva dirección del AMPA y con el director del centro. Estamos y estaremos a su lado hasta que esto termine de una vez", afirma el concejal.

Petición de una reunión

El Ayuntamiento también se ofrece a organizar una reunión en el propio centro con todos los responsables: Dirección Territorial de Educación, dirección facultativa, empresa constructora, AMPA, equipo directivo y el propio consistorio. El objetivo, según Sellés, es que la Generalitat compruebe "sobre el terreno" el estado real de las obras y se pueda fijar "un compromiso claro" para su finalización.

"Lo que nos importa ahora es que las familias tengan respuestas, que el servicio se recupere cuanto antes y que el alumnado del Padre Manjón tenga el comedor que merece. Ese es nuestro compromiso", concluye.

Movilizaciones

Aunque las acciones de protesta —como el traslado simbólico de las comidas a la Plaza del Zapatero y al Jardín de la Música los días 25 y 27— no podrán realizarse en horario lectivo por decisión de inspección educativa, según han explicado desde el AMPA, estos muestran su agradecimiento a las familias por su apoyo y advierten de que las reivindicaciones seguirán activas.

Así quedó el CEIP Padre Manjón de Elda tras las obras. / INFORMACIÓN

Para la asociación, estas iniciativas ya han logrado un primer objetivo: que las administraciones presionen a la constructora, que ha vuelto al centro y está finalizando la instalación del suelo del comedor.

Aun así, el AMPA es tajante: si vuelve a haber parón en las obras, se retomarán las movilizaciones, esta vez fuera del horario escolar. Las familias insisten en que no aceptarán que los alumnos sigan comiendo en las aulas por una obra que debería haber terminado hace meses.