Elda apuesta por la transformación digital para avanzar en su modernización

La digitalización de la administración pública es un proceso que, en los últimos años, ha ido cobrando cada vez más relevancia en muchas ciudades. Elda es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede ser un motor de cambio para mejorar la eficiencia en la gestión pública, fomentar la participación ciudadana y promover una ciudad más sostenible.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, destaca que «el proceso de modernización digital en nuestra ciudad ha tenido como objetivos fundamentales la mejora de los servicios al ciudadano y la optimización de la gestión interna del Ayuntamiento. El reto no ha sido solo implementar nuevas herramientas tecnológicas, sino repensar cómo se organizan los servicios para hacerlos más cercanos, accesibles y eficientes».

En primer lugar, se ha trabajado en la digitalización de los trámites municipales para hacerlos más ágiles. Este proceso ha implicado la creación de una Sede Electrónica que permite a los ciudadanos realizar casi todos los trámites administrativos desde la comodidad de sus hogares. Desde el registro de documentos hasta el pago de impuestos, pasando por la solicitud de licencias o la inscripción a oposiciones, la digitalización ha reducido significativamente el tiempo de gestión y ha facilitado la transparencia, ya que los ciudadanos pueden consultar el estado de sus expedientes en línea.

Además, la digitalización ha tenido un impacto directo en la gestión interna del Ayuntamiento, con la optimización de recursos tecnológicos y la integración de sistemas que permiten un manejo más eficiente de los datos municipales. Un claro ejemplo de esta optimización es el Cuadro de Mando de Smart City. Rubén Alfaro explica que «esta plataforma, que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística financiado con fondos europeos, tiene como objetivo gestionar datos públicos de manera inteligente para tomar decisiones informadas en áreas como el patrimonio, el turismo o los servicios urbanos».

«El uso de Big Data y Inteligencia Artificial (IA) - ha continuado el regidor eldense - es otro de los pilares de la estrategia de modernización de nuestra ciudad. Actualmente, trabajamos en la implementación de herramientas de IA predictiva y generativa para mejorar los servicios de atención al ciudadano y la gestión interna. A través de proyectos piloto, se espera que la IA pueda anticipar necesidades y ofrecer soluciones más personalizadas y eficientes a los residentes».

La capacitación digital como base para la inclusión

Uno de los desafíos más importantes que Elda ha enfrentado en su camino hacia la digitalización ha sido la brecha digital entre los diferentes segmentos de la población. Para combatirla, se han impulsado programas de capacitación digital, especialmente para aquellos ciudadanos con mayores dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías. Con el apoyo de Fondos Europeos, se ha creado un centro de formación digital que forma parte de la Red de Centros de Capacitación Digital. Este centro ofrece cursos que buscan reducir la desigualdad en el acceso y uso de herramientas tecnológicas, permitiendo a más personas mejorar sus habilidades digitales y acceder con mayor facilidad a los servicios municipales en línea.

El proceso de digitalización en Elda no ha estado exento de obstáculos. Si bien la tecnología en sí misma no ha sido el principal reto, el mayor desafío ha sido el cambio cultural dentro de la administración y entre la ciudadanía. La implementación de estas tecnologías ha requerido una formación continua tanto para los empleados municipales como para los ciudadanos, con un acompañamiento gradual que ha permitido superar las resistencias naturales al cambio.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, apuesta por la modernización digital en su ciudad.

Uno de los mayores logros en este sentido ha sido la transformación de la administración municipal, que ha pasado de ser una gestión basada en papel a una totalmente accesible desde cualquier dispositivo digital. Este cambio ha significado que los ciudadanos ya no tengan que hacer largas colas en las oficinas municipales, sino que ahora pueden gestionar todo desde casa, de forma más ágil y con mayor transparencia.

La digitalización también ha tenido un impacto significativo en la participación ciudadana. Gracias a la implementación de plataformas digitales de gobernanza abierta, los residentes de Elda pueden acceder a información pública en tiempo real y participar en los procesos de toma de decisiones a través de herramientas en línea. Esta mayor accesibilidad a los datos ha fortalecido la confianza entre la ciudadanía y el Ayuntamiento, lo que, a su vez, ha permitido una mayor involucración en los asuntos locales. Las mediciones realizadas por el Ayuntamiento reflejan un aumento de la participación digital y una mayor interacción con los procesos de transparencia.

El horizonte de Elda está marcado por el deseo de seguir avanzando hacia una ciudad más inteligente y sostenible. En los próximos años, el Ayuntamiento tiene previsto consolidar la administración completamente digital, con la creación de una ventanilla única digital, avanzar en la integración de la IA y seguir desarrollando su estrategia de Smart City. Este plan incluye proyectos que abarcan desde la gestión eficiente de la energía hasta la movilidad sostenible, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El futuro también pasa por reforzar la estrategia de ciberseguridad, un aspecto fundamental en un mundo cada vez más interconectado, y por seguir promoviendo la colaboración público-privada, clave para una transformación digital exitosa.