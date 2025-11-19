Los escaparates navideños llegarán a Novelda con un nuevo concurso

Comercios Asociados de Novelda (CAN) y la Asociación del Mercado de Abastos (AMAN), en colaboración con la Concejalía de Consumo, Comercio y Mercado, han puesto en marcha la XXIX edición del tradicional Concurso de Escaparates Navideños, un certamen muy arraigado entre el comercio local cuyo objetivo es promocionar la imagen del comercio de proximidad y reconocer el esfuerzo y la creatividad de los establecimientos durante la campaña navideña.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 12 de diciembre. Los comercios interesados podrán apuntarse a través del formulario que las asociaciones comerciales publicarán en sus redes sociales. El concurso mantiene sus seis categorías:

Mejor escaparate asociado,

Mejor escaparate no asociado,

Mejor escaparate sostenible,

Mejor puesto decorado del Mercado de Abastos,

Escaparate más votado en redes sociales,

Mejor escaparate del sector restauración y alimentación.

Los escaparates participantes serán valorados por un jurado formado por representantes de CAN, AMAN y el concejal de Consumo, Comercio y Mercado, Santi Sánchez. La entrega de premios se celebrará el 18 de diciembre en la Ermita de Sant Felip.

Cartel sobre el concurso de escaparates. / INFORMACIÓN

Mari Carmen Rodríguez, secretaria de AMAN, y Chema Sánchez, presidente de CAN, han mostrado su satisfacción por la continuidad de “un certamen que hace la ciudad más atractiva y transmite el mensaje del comercio local: servicio de calidad los 365 días del año”. Ambos han puesto en valor “el esfuerzo que comerciantes y hosteleros realizan para crear un ambiente navideño que invita a la ciudadanía a realizar sus compras en Novelda”.

El concejal Santi Sánchez ha destacado la “implicación” de las asociaciones y el impacto positivo del concurso, que “ayuda a dinamizar la actividad comercial y pone en valor el producto de calidad de los establecimientos noveldenses”.