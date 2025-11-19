Ferri Villena y 3M, unidos en pro de la prevención de riesgos laborales
La prevención de riesgos laborales es un pilar esencial en cualquier actividad económica. Los riesgos derivados del uso de herramientas, maquinaria y procesos operativos de las industrias, así como de la construcción, rehabilitación, instalación y cualquier empresa de otros sectores, unidos a los entornos cada vez más exigentes a nivel de normativa laboral, hacen que se requieran soluciones eficaces para proteger a las personas y garantizar la seguridad en los trabajos.
Ferri Villena, empresa líder en equipos de protección laboral, trabaja estrechamente con 3M, entre otros proveedores, como uno de sus partners estratégicos para ofrecer productos y tecnologías que cumplen los más altos estándares internacionales. Esta colaboración nos permite proporcionar soluciones innovadoras que reducen riesgos y mejoran la calidad de vida de los trabajadores.
Gracias a su alianza con 3M, ponen a disposición de las empresas equipos certificados y tecnología avanzada que convierten la seguridad en una prioridad. Así, la empresa apuesta por la innovación y la responsabilidad para que cada actividad económica sea compatible con la protección y el bienestar de las personas, por una parte, y la seguridad jurídica del cumplimiento de las leyes laborales vigentes en cada momento, por la otra.
Hoy es momento de actuar: junto a 3M, Ferri Villena se compromete a que cada empresa cuente con los mejores sistemas de protección laboral. Contáctales para asesoramiento personalizado y descubre cómo pueden ayudarte a proteger lo que es más importante: las personas.
