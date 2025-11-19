La Navidad en Elda llegará a los barrios

Elda volverá a convertirse este año en la "Ciudad de la Navidad" con una programación renovada que comenzará el 28 de noviembre con el encendido del alumbrado en la Plaza Mayor, un acto que estará acompañado por música en directo y que marcará el inicio oficial de semanas repletas de actividades.

El cartel de la Navidad Eldense 2025 vuelve a apoyarse en el lema "Érase otra vez… Elda, ciudad de Navidad", consolidado ya como imagen reconocible para los vecinos. Su diseño, con estética de cuento, tiene como protagonista un árbol formado por zapatos que emerge de las páginas de un libro, una alegoría que une tradición, artesanía e identidad local, coronada por la flor de Lis del escudo de la ciudad. Así, el alcalde Rubén Alfaro presentó los primeros detalles de esta edición, junto a los concejales responsables de las diferentes áreas implicadas.

El Ayuntamiento ha querido reforzar de manera especial la presencia de la Navidad en todos los barrios, ampliando tanto la iluminación como los espacios decorativos y fotogénicos. La animación comercial también se extenderá más allá del centro para llegar a zonas como Pablo Iglesias, Gran Avenida, el Sector 9 o el eje formado por Alfonso XIII, Filipinas y Olimpiadas, generando nuevos puntos de actividad y participación vecinal.

El alcalde y varios ediles han presentado las actividades de la Navidad eldense. / INFORMACIÓN

Uno de los cambios más significativos de esta edición llegará con la Cabalgata de Reyes, que modificará su recorrido debido a las obras del casco histórico. Aunque mantendrá su inicio habitual, discurrirá por nuevas calles y concluirá en la Plaza Castelar. También el Campamento Real cambia de ubicación y se instalará entre el 2 y el 4 de enero en el Jardín de la Música, donde el Cartero Real recibirá a los niños el primer día.

San Silvestre, bajada de antorchas...

La Navidad eldense mantiene además algunos de sus actos más arraigados, como la San Silvestre —la carrera más antigua de la provincia y recientemente incorporada al calendario nacional—, la Bajada de Antorchas desde el monte Bolón, la Tardebuena, la fiesta de Nochevieja en Castelar y el Mercado Navideño.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, sostiene una de las nuevas antorchas de led que se presentaron el año pasado. / INFORMACIÓN

A todo ello se suman actividades culturales, conciertos, funciones teatrales, ballet, talleres infantiles y propuestas que llegarán también a los barrios para garantizar que ningún rincón de la ciudad quede al margen del ambiente festivo.

Alfaro destacó que Elda vuelve a reafirmarse como una ciudad donde la Navidad "se escribe cada año de manera colectiva", y donde esta edición pretende hacer aún más visible ese espíritu participativo y cercano.