Petrer presenta los presupuestos de 2026 con incremento en inversión social y urbana
Con 34,3 millones de euros, las cuentas destinan 11 millones a conservación del municipio, 10 millones a políticas sociales y más de 2 millones a desarrollo económico y cultural, manteniendo congelados los impuestos municipales
El Ayuntamiento de Petrer ha presentado el proyecto de presupuestos municipales para 2026, que asciende a 34,3 millones de euros, tres millones más que en 2025. Según el portavoz del equipo de gobierno (PSOE), Fernando Portillo, el incremento se debe principalmente a las transferencias del Estado por recaudación de tasas e impuestos, mientras que los vecinos no verán ninguna subida: "Gracias a una gestión eficaz, absorbemos el aumento de gastos sin trasladarlo a la ciudadanía, manteniéndonos entre los municipios con menor presión fiscal de la Comunidad".
Portillo explicó que el presupuesto se articula en torno a tres pilares fundamentales: la conservación de la ciudad, las políticas públicas para las personas y el desarrollo del tejido económico y comercial. "Estos presupuestos reflejan una gestión equilibrada y responsable con los recursos, orientada a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos", subrayó.
En materia de conservación urbana, el presupuesto destina 11 millones de euros, lo que representa un tercio del total. De esta cifra, 5,3 millones se emplearán en la gestión y tratamiento de residuos, y el resto en mantenimiento general de la ciudad.
El segundo pilar, políticas sociales, contará con 10 millones de euros. De ellos, 4,2 millones se destinarán a Servicios Sociales, con especial atención a personas mayores, vulnerables y dependientes, lo que supone un incremento de medio millón respecto a 2025. Además, se asignan 1,5 millones a la conservación de centros educativos, 1,7 millones a instalaciones deportivas y 2,7 millones a cultura, fiestas, participación ciudadana y juventud.
Desarrollo
En cuanto al desarrollo económico, se contemplan 1,1 millones de euros, a los que se sumará un millón adicional en inversiones en polígonos industriales y en el Mercado de la Frontera. La inversión en seguridad ciudadana y Protección Civil alcanzará 4,7 millones, mientras que más de 6 millones de euros en proyectos ya aprobados seguirán ejecutándose a lo largo de 2026. Entre ellos destacan el nuevo Centro Juvenil en las antiguas Escuelas Graduadas, el pabellón de San Jerónimo, la remodelación de parques y jardines y la reforma de la plaça de Baix.
El portavoz recordó que, como en años anteriores, el proyecto de presupuestos se llevará al pleno ordinario para su aprobación el próximo jueves 27 de noviembre. Portillo aprovechó para reconocer el trabajo de los departamentos de Intervención y Tesorería y del concejal de Hacienda, Ramón Poveda, que permiten mantener "una gestión económica equilibrada, eficaz y orientada al bienestar de los vecinos".
