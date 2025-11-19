Retenciones de hasta 3 kilómetros en la A-31 por un accidente múltiple en Monforte del Cid

La A-31 registra esta mañana importantes retenciones en sentido Alicante debido a un accidente ocurrido a la altura de Monforte del Cid. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro se ha producido a partir de las 08:52 horas, afectando al tramo comprendido entre los kilómetros 216 y 219, entre Novelda y Monforte del Cid.

El accidente, una colisión entre cuatro vehículos, no ha dejado heridos graves, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil . Pese a ello, el choque ha provocado retenciones de unos 3 kilómetros, con circulación irregular y tramos de congestión.

El incidente ha obligado a realizar un estrechamiento de carriles mientras los operarios trabajan en la zona afectada, según ha informado la DGT. El operativo de retirada de los vehículos implicados está en marcha y se espera que el tráfico recupere la normalidad en breve.

Los conductores que circulen en dirección Alicante deben extremar la precaución y prever posibles demoras mientras finalizan los trabajos de limpieza y acondicionamiento de la vía.