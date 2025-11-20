La reclamación vecinal se cumple: arranca la reforma de esta plaza en Petrer

Petrer ha iniciado las obras de remodelación integral de la plaza Joan Fuster, situada en el barrio de La Frontera. Con una inversión de más de 132.000 euros, esta actuación responde a una reivindicación histórica del vecindario y forma parte de la estrategia municipal de renovación de espacios públicos para hacerlos más accesibles, seguros y adaptados a las necesidades reales de la ciudadanía.

El proyecto contempla la eliminación de los parterres ajardinados y del cerramiento perimetral, sustituyéndolos por un espacio abierto con rampas accesibles en todo el perímetro. Además, se conservará el arbolado existente, instalando alcorques independientes con acabado de grava similar al utilizado en los Jardines Alcalde Vicente Maestre y en la Plaza de Arorín del centro histórico.

El área de juegos infantiles será completamente renovada, incorporando nuevos elementos como una torre-complejo y un pavimento de césped artificial amortiguador. También se actualizará el mobiliario urbano, incluyendo bancos, papeleras y barandillas, mientras que el alumbrado público se mantendrá, al haber sido renovado recientemente con luminarias led de bajo consumo.

La Frontera

El concejal de Servicios Generales, Fernando Díaz, ha subrayado que esta intervención "es fruto del trabajo conjunto con la Asociación de Vecinos de La Frontera, que desde hace años venía trasladando la necesidad de modernizar y abrir esta plaza para que sea un espacio realmente útil y accesible para todos". Díaz ha añadido que "seguimos avanzando en la mejora de nuestros barrios con actuaciones que transforman el día a día de la gente y que mejoran la convivencia y el uso de los espacios públicos".

La plaza Joan Fuster antes del inicio de las obras. / INFORMACIÓN

En esta línea, el edil ha destacado que "la plaza Joan Fuster es un punto de encuentro para el barrio, especialmente en fechas señaladas como las Fiestas Patronales, y esta remodelación permitirá disfrutarla de forma más cómoda, segura y accesible".

El Ayuntamiento no detalla cuando finalizarán las obras y prevé que sea lo "antes posible".