Elda invierte 44.000 euros en conservar sus pinturas rupestres

Elda ha puesto en marcha el proyecto de conservación y difusión del abrigo con arte rupestre de Camara, un refugio natural en la roca donde se conservan pinturas prehistóricas. Este enclave, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), constituye uno de los patrimonios históricos más valiosos ubicados en el término municipal.

Las obras incluyen la mejora del acceso desde la senda que recorre el monte; la instalación de un vallado que refuerce la protección del yacimiento y la colocación de paneles interpretativos para facilitar la comprensión de su importancia histórica.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 44.163,79 euros, y el Ayuntamiento ha solicitado cofinanciación dentro del Plan Restaura 2025 de la Generalitat. Se espera que las actuaciones finalicen a lo largo de este mes de noviembre, según han explicado fuentes municipales.

Conservación

El concejal de Patrimonio Histórico, Iñaki Pérez, ha señalado que "el abrigo de Camara es un testimonio excepcional del arte rupestre levantino y uno de los elementos más representativos del patrimonio de Elda. Su conservación y adecuada interpretación son clave para acercar su valor a la ciudadanía".

El edil de Patrimonio señala algunas de las pinturas. / INFORMACIÓN

Pérez ha añadido que el proyecto forma parte de la estrategia del Ayuntamiento para garantizar un patrimonio accesible, protegido y al servicio del conocimiento y disfrute del público.

Las pinturas rupestres de Camara, que forman parte del "legado del arte levantino del arco mediterráneo español", permiten comprender el pasado prehistórico del territorio eldense.