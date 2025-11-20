El Indiana Jones eldense que captura los misterios del universo y el hombre en el fin del mundo

Tras los misterios del universo y el hombre. El astrofotógrafo eldense Jordi L. Coy ha viajado hasta Chile en busca de imágenes icónicas de las estrellas en el desierto más árido de la Tierra.

Y ha inmortalizado una espectacular imagen de los petroglifos del Valle del Encanto, de más de 3.000 años de antigüedad, bajo la majestuosidad de la Vía Láctea, nacida hace más de 13.000 millones de años.

El astrofotógrafo eldense Jordi Coy / Jordi L. Coy

Así, Coy ha capturado en una misma imagen los enigmas del universo y del hombre, en la que él mismo aparece como si fuera un arqueólogo. O más bien un Indiana Jones, porque ha viajado hasta el fin del mundo para hacer historia con sus fotografías junto con otros dos reconocidos profesionales.

Este eldense, reconocido por el diario INFORMACIÓN con un premio Importante en 2023, ha sido galardonado en los últimos años en cuatro ocasiones por la NASA, finalista en los Sony World Photography Awards, representante de España en la Copa del Mundo de Fotografía 2023 (WPC) y ganador del Astrociutat 2024-Vía Láctea.

Tras su viaje a Chile, realizado en octubre, Coy ha publicado ya la primera imagen de una expedición cuyo nombre ya advertía del reto que emprendía: "Chile: el gran viaje al fin del mundo".

Y el astrofotógrafo ha explicado este jueves que "en esta fotografía he logrado capturar los enigmáticos petroglifos del Valle del Encanto bajo la majestuosidad de la Vía Láctea, algo insólito hasta el momento".

El eldense Jordi Coy fotografía la luna en Nueva York / INFORMACIÓN / Jordi Coy

"Con esta fotografía quise imaginar la historia de un arqueólogo que, décadas atrás descubrió este lugar y pudo haber pasado incontables noches estudiando estos grabados, intentando descifrar su significado bajo el inmenso cielo estrellado. Un homenaje a ese vínculo profundo entre los antiguos pueblos y el universo", ha explicado.

Y es que "es una foto inédita, nadie antes la había hecho de ese lugar con la Vía Láctea. Eso, junto a la escenificación y la historia del propio lugar, ha generado un gran interés" por ella y que se haya publicado en revistas y sitios webs de astro y ciencia más importantes del planeta.

Figuras ancestrales

Un petroglifo es una figura hecha por incisión en roca, especialmente la realizada por pueblos prehistóricos. Y en el caso de la imagen de Coy en el Valle del Encanto de Chile, se trata de figuras ancestrales talladas sobre piedra granítica con herramientas redondeadas del mismo material por una de las culturas más enigmáticas y temidas del mundo andino, la cultura Molle, originaria de la Amazonía Atlántica.

La Luna del Cazador vista desde Elda, en una imagen de archivo de Jordi L. Coy / JORDI L. COY

Los grabados datan del año 1000 a.C. y se alzan frente al océano Pacífico, en la cuenca del río Limarí, en la región chilena de Coquimbo.

La imagen fue hecha durante la expedición fotográfica de Luzlux Producciones, "un proyecto creado con la intención de explorar, estudiar y retratar los rincones más desconocidos, bellos y culturalmente relevantes de Chile", ha recordado Coy.

"Andrómeda sobre el desierto del Sahara", la foto del eldense Jordi Coy que publicó la NASA / Jordi L. Coy

Y "para hacerla realidad, conté con la valiosa colaboración de mis compañeros de expedición", compuesta por otros dos reconocidos fotógrafos, Fernando Rey y Glendor Díaz, así como Pablo Alfranca por parte de la agencia de viajes, quien también actuó como fotógrafo aficionado aportando imágenes a la expedición, y Cristóbal Vergara, el guía chileno en la expedición, con el apoyo en equipo de Vanguardworld Spain y Sigma España.

Volcanes

Coy ha explicado que "mi viaje a Chile superó todas mis expectativas: además de cumplir sueños relacionados con la astronomía y los volcanes, como pasar una noche en un observatorio de primer nivel mundial y la visita al volcán más alto del planeta. Descubrí lugares que no esperaba, como la costa de Atacama".

Y ha señalado que "una de las cosas que más me sorprendió fue la hospitalidad de la gente local y la ausencia de turismo masivo, apenas había, cosa que hizo que cada experiencia se sintiera auténtica y genuina".

"Es un país tan grande en todos los sentidos, que después de pasar una semana allí durmiendo escasas horas para aprovechar y recorrer miles de kilómetros por sus carreteras, volví a España con esa extraña sensación de… 'todo lo que hemos caminado y cuánto nos ha quedado por descubrir'. Sin duda volveremos para disfrutarlo".

Una aurora boreal captada el pasado año por el astrofotógrafo eldense Jordi L. Coy en Sevilla / Jordi L. Coy

Así, durante siete intensos días estos fotógrafos recorrieron sobrecogedores paisajes de las regiones de Aconcagua, Coquimbo y Atacama. Desde los 7.000 metros de altitud de los Andes hasta el nivel del mar en el Pacífico, uniendo lo terrenal y lo cósmico.

Exploraron ciudades históricas, valles encantados, observatorios de prestigio mundial y el corazón del desierto de Atacama, el más árido del planeta. Y en las próximas semanas Coy seguirá desvelando las icónicas imágenes que este astrofotógrafo alicantino capturó bajo las estrellas en el fin del mundo.