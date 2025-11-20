La masonería vuelve a Elda nueve décadas después

Tras 86 años de silencio, Elda está a punto de recuperar uno de los capítulos más singulares y desconocidos de su historia: el regreso de la masonería. Este sábado 22 de noviembre, la ciudad acogerá la consagración de la Logia Fidelísima-Amor nº 199, un acontecimiento excepcional que devolverá a la localidad una tradición que marcó su vida cultural entre finales del siglo XIX y el primer tercio del XX.

El acto tendrá lugar en los Salones Princesa a partir de las 11 horas. La nueva logia, integrada en la Gran Logia de España y dependiente de la Gran Logia Provincial de Valencia, toma su nombre de las dos históricas logias que funcionaron en Elda hace más de un siglo. Sus impulsores aseguran que el proyecto no nace de cero, sino como un gesto de recuperación de memoria y de homenaje a aquellos talleres que trabajaron por el progreso de la ciudad.

140 años después

La historia masónica de Elda comenzó el 4 de abril de 1886, cuando se constituyó la Logia Fidelísima nº 335, activa hasta 1904. Décadas después, en 1927, se fundó la Logia Amor nº 9, que se mantuvo hasta 1939, año en que fue clausurada y sus miembros perseguidos durante la dictadura.

Pablo Guarinos Guarinos, primer Venerable maestro de la logia Fidelísima N.º 335. / INFORMACIÓN

El próximo 2026 se cumplirán 140 años de aquella primera fundación, una efeméride que la nueva logia ha querido honrar.

Ideas para transformar la ciudad

Las logias eldenses no eran solo lugares ritualistas: funcionaban como espacios de sociabilidad y debate, donde se analizaba el futuro de la ciudad y se impulsaban propuestas de modernización. La nueva Fidelísima-Amor nº 199 recoge ese espíritu, con la intención de convertirse en un punto de encuentro para promover valores como la libertad de pensamiento, la solidaridad y el progreso.

Escudo de la nueva logia Fidelisima-Amor N.º 199. / INFORMACIÓN

La consagración reunirá en Elda a autoridades masónicas nacionales e internacionales. Para la ciudad, supone no solo el nacimiento de una nueva entidad, sino la reconexión con una parte esencial de su historia, esa que durante un tiempo quedó oculta o silenciada.