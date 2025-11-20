Algo no cuadra en las obras del Ayuntamiento de Villena

El edificio renacentista del siglo XVI que alberga el Ayuntamiento de Villena -una joya arquitectónica declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1968- vuelve a quedar atrapado en la incertidumbre. Cerrado desde hace cinco años por su grave deterioro estructural, y con unas obras de rehabilitación iniciadas hace casi un año, el proyecto está ahora paralizado y sin fecha para reanudarse.

El concejal de Obras, Javier Martínez (PSOE), ha confirmado la suspensión después de que la empresa constructora solicitara detener los trabajos debido a un profundo desacuerdo con la dirección técnica del proyecto. El foco del conflicto está en la capacidad de carga de las vigas y la situación real de la estructura del histórico inmueble, cuyo estado habría resultado mucho peor de lo previsto.

Un momento del desalojo de la primera planta por riesgo de derrumbe, en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

La empresa constructora, Doalco, sostiene que las catas previas no reflejaron adecuadamente el deterioro y asegura que reforzar la estructura tras los derribos realizados requiere una modificación presupuestaria de 700.000 euros. En cambio, la dirección de obra considera que ese refuerzo puede resolverse con apenas 20.000 euros.

Intervención por parte del Ayuntamiento

Martínez ha calificado de "incomprensible" la diferencia entre ambas valoraciones y ha apuntado que el conflicto no es solo económico, sino también de capacidad técnica: "Hay que determinar si la empresa adjudicataria está en condiciones de acometer una actuación más compleja". Mientras no se aclare, la obra lleva paralizada desde mayo y el retraso se acumula sobre un proyecto ya marcado por los contratiempos.

Algunas partes del edificio ya tuvieron que ser apuntaladas en 2017. / AXEL ALVAREZ

Para intentar desbloquear la situación, el Ayuntamiento ha dado un plazo a ambas partes para justificar sus posiciones antes de tomar una decisión que puede ir desde sanciones por incumplimiento de plazos hasta la anulación del contrato. El edil insiste en que la prioridad es alcanzar un acuerdo técnico que garantice la viabilidad económica y la conservación del edificio, respetando su valor histórico y asegurando la máxima seguridad. Si no se logra, el consistorio aplicará la ley y ejecutará las garantías aportadas por las empresas.

Múltiples contratiempos

La rehabilitación de este inmueble, construido como Casa Abadía de la Iglesia de Santiago por un discípulo de Miguel Ángel antes de convertirse en palacio consistorial, ya venía arrastrando un historial de retrasos.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros -un 30 % más del previsto inicialmente por el aumento del coste de los materiales- y debía completarse en un año. Si nada se hubiese torcido, las obras tendrían que terminar a principios de diciembre.

Actuaciones previstas La intervención tenía como prioridad asegurar la estructura del edificio y adaptarlo a los nuevos usos como sede del Ayuntamiento. Entre las actuaciones previstas se incluía la redistribución de los espacios interiores, la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética, y la preservación del carácter histórico del inmueble, considerado un ejemplo emblemático del Renacimiento valenciano.

Pero el camino ha sido largo y accidentado: una inspección laboral obligó al desalojo de las dependencias municipales en 2019; un concurso quedó desierto; la revisión del presupuesto retrasó los plazos; e incluso una empresa renunció a la adjudicación. A ello se sumó la necesidad de realizar catas arqueológicas no contempladas en los planes originales. Ahora, el choque entre constructora y dirección amenaza con convertirse en el obstáculo más serio para la recuperación definitiva de uno de los edificios más emblemáticos de Villena.