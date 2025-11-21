La Guardia Civil investiga la desaparición de un vecino de Novelda

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la desaparición de Antonio C.M., vecino de Novelda de 48 años, cuyo rastro se perdió el pasado 21 de octubre de 2025. Fue su hermana quien, según ha podido saber INFORMACIÓN, presentó una denuncia el 27 de octubre en el cuartel de la Benemérita de la localidad.

En un primer momento, el puesto de la Guardia Civil de Novelda asumió las labores de búsqueda. Ahora, el caso ha pasado a manos del equipo de Policía Judicial del mismo municipio, que ha iniciado una investigación más profunda para aclarar las circunstancias de la desaparición.

Para ello, se están practicando distintas pruebas y diligencias con el objetivo de recabar información que permita dar con el paradero del vecino.

La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana con el fin de recabar más información que ayude a esclarecer el caso. Según ha difundido el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio del Interior, Antonio C.M., mide 1,70 metros, pesa 60 kilos, tiene ojos marrones, pelo castaño y es de complexión delgada.