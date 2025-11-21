Más de medio millón de euros para modernizar un polígono industrial en Villena
El Ayuntamiento pone en marcha la tercera fase del proyecto de rehabilitación del área de El Rubial
El polígono industrial de El Rubial de Villena llega a su última fase de rehabilitación. Así lo han anunciado el alcalde, Fulgencio Cerdán, y el concejal de Obras Municipales e Infraestructuras, Javier Martínez. Una actuación que, en palabras del primer edil, supone "una muy buena noticia para la ciudadanía y en particular para quienes trabajan en el polígono El Rubial".
Las obras comenzarán esta próxima semana y cuentan con una inversión municipal de 885.000 euros, que se suma a la aportación del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). Ambas instituciones cofinancian la intervención, que permitirá culminar el proceso de modernización iniciado con las dos fases anteriores, ejecutadas en 2019 y 2023. Se prevé que los trabajos finalicen a lo largo del próximo año.
Entre las actuaciones previstas se encuentran el reasfaltado y readoquinado de diferentes viales, así como mejoras en la movilidad interna para garantizar accesos más seguros. También se ampliarán canalizaciones para permitir la instalación de futuros servicios y dotaciones tecnológicas.
Molestias
La empresa adjudicataria iniciará los trabajos de reasfaltado en las calles 3 y 9 del polígono tras el puente de diciembre. Martínez ha asegurado que las obras se ejecutarán "de la forma menos molesta posible" y ha agradecido la comprensión de las empresas y trabajadores ante las inevitables molestias que puedan producirse.
"El objetivo es modernizar el polígono, hacerlo más accesible y acorde con las necesidades de las industrias que están instaladas en él", ha destacado Cerdán, quien ha puesto en valor la "inversión importante" que supone para Villena y su tejido empresarial.
Por su parte, el concejal de Obras Municipales e Infraestructuras, Javier Martínez, ha señalado que "esta intervención es la última fase, con la que se abarca la totalidad del polígono", completando así un proyecto integral de renovación.
