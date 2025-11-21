Más de medio millón de euros para modernizar un polígono industrial en Villena

El polígono industrial de El Rubial de Villena llega a su última fase de rehabilitación. Así lo han anunciado el alcalde, Fulgencio Cerdán, y el concejal de Obras Municipales e Infraestructuras, Javier Martínez. Una actuación que, en palabras del primer edil, supone "una muy buena noticia para la ciudadanía y en particular para quienes trabajan en el polígono El Rubial".

Las obras comenzarán esta próxima semana y cuentan con una inversión municipal de 885.000 euros, que se suma a la aportación del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). Ambas instituciones cofinancian la intervención, que permitirá culminar el proceso de modernización iniciado con las dos fases anteriores, ejecutadas en 2019 y 2023. Se prevé que los trabajos finalicen a lo largo del próximo año.

Entre las actuaciones previstas se encuentran el reasfaltado y readoquinado de diferentes viales, así como mejoras en la movilidad interna para garantizar accesos más seguros. También se ampliarán canalizaciones para permitir la instalación de futuros servicios y dotaciones tecnológicas.

Molestias

La empresa adjudicataria iniciará los trabajos de reasfaltado en las calles 3 y 9 del polígono tras el puente de diciembre. Martínez ha asegurado que las obras se ejecutarán "de la forma menos molesta posible" y ha agradecido la comprensión de las empresas y trabajadores ante las inevitables molestias que puedan producirse.

"El objetivo es modernizar el polígono, hacerlo más accesible y acorde con las necesidades de las industrias que están instaladas en él", ha destacado Cerdán, quien ha puesto en valor la "inversión importante" que supone para Villena y su tejido empresarial.

Por su parte, el concejal de Obras Municipales e Infraestructuras, Javier Martínez, ha señalado que "esta intervención es la última fase, con la que se abarca la totalidad del polígono", completando así un proyecto integral de renovación.