Samantha Hudson revolucionará Elda en diciembre

La cantante, performer y activista Samantha Hudson visitará Elda el próximo 18 de diciembre, convirtiéndose en el principal atractivo de las jornadas "Diversidad en Acción", un ciclo organizado por la Concejalía de Diversidad en colaboración con la Concejalía de Juventud y el Consejo de la Juventud.

Hudson, figura imprescindible del activismo LGTBIQ+ y fenómeno en redes sociales con más de 300.000 seguidores, compartirá espacio con otros referentes del colectivo como Josico Hernández, Daniel Valero "Tigrillo", Caura "Pitu" Aparicio y Rocío Saiz.

Samantha Hudson. / FILMIN

Todos ellos participarán en una mesa redonda abierta al público, que tendrá lugar el jueves 18 a las 19 horas en los Salones Princesa. La entrada será libre hasta completar aforo, y los asistentes podrán intervenir durante el coloquio.

"Queremos ofrecer un espacio donde se aborden realidades diversas desde la experiencia y el compromiso", ha señalado la edil de Diversidad, Anabel García, quien destaca la relevancia de contar con figuras influyentes para los más jóvenes.

Jornadas

Las jornadas comenzarán el 11 de diciembre, a las 11 horas, con un taller dirigido al alumnado de 4º de ESO, impartido por el técnico de intervención social Josico Hernández.

La actividad pretende introducir al estudiantado en la perspectiva interseccional "fundamental para comprender las desigualdades que atraviesan a la juventud en su día a día", explica García. Hasta el momento hay 90 alumnos inscritos, y se espera la confirmación de más centros educativos en los próximos días. La librería Martín Fierro instalará un punto de venta con obras escritas por algunos de los ponentes, permitiendo al público acercarse aún más a sus discursos y trabajos.