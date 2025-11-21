Treinta y una mil toneladas de basura viajan a Alicante, Valencia y Murcia por las obras en la planta de Villena

Las obras de remodelación y modernización de la planta de tratamiento de residuos de Villena, actualmente paralizada por el inicio de los trabajos, están obligando a desviar unas 31.000 toneladas de basura a instalaciones de distintas localidades de las provincias de Alicante, Valencia y Murcia. Así lo han confirmado a INFORMACIÓN fuentes próximas a los consorcios encargados de gestionar estas infraestructuras.

Según estas mismas fuentes, 7.000 toneladas ya se están trasladando al vertedero de El Campello, mientras que 6.000 acaban en el de Xixona, que en estos momentos recibe residuos generados en Castalla, Onil y Sax. Esta situación está prevista que se alargue durante ocho meses. Además, parte de la basura se dirige a plantas de tratamiento de la provincia de Valencia —como el ecoparque de Paterna— y a otras instalaciones situadas en la Región de Murcia.

Residuos plásticos. / Pixabay

Pese a las consultas realizadas, ni la Conselleria de Medio Ambiente ni el Consorcio Crea, responsable de la planta de Villena, han facilitado datos oficiales sobre estos desvíos.

La instalación de Villena presta servicio a los municipios integrados en el Consorcio Crea, que agrupa localidades del Alto y Medio Vinalopó, la Foia de Castalla y l’Alcoià. Las obras, impulsadas por Medio Ambiente, se desarrollan en tres fases y deben finalizar en el primer trimestre de 2026 para garantizar la continuidad de la financiación europea. El presupuesto total asciende a 14 millones de euros.

Actuaciones

El objetivo principal de esta renovación integral es mejorar la eficiencia operativa, aumentar la recuperación de materiales reciclables y reducir los residuos enviados a vertedero, en línea con las normativas ambientales actuales. La previsión es alcanzar una tasa de recuperación mínima del 50 %, lo que podría traducirse en una reducción de la cuota de tratamiento para los municipios consorciados.

El vertedero de Vaersa en Villena que dejó de recibir residuos en 2018 y ahora es planta de tratamiento / PÉREZGILPÉREZGIL

De hecho, hace unos días se produjo un choque entre el Ayuntamiento de Villena y la Conselleria de Medio Ambiente por los residuos generados por la dana. El alcalde, Fulgencio Cerdán, denunció que más de 380.000 toneladas de basura fueron enterradas en el vertedero privado que hay en el término municipal y solo 34.000 toneladas tratadas para su valorización, mientras que la Conselleria defendió que el tratamiento fue correcto, asegurando la separación de plásticos, metales y otros materiales.