Fallece una mujer en un accidente de tráfico en Sax

Una mujer ha fallecido y un hombre de 72 años ha resultado herido este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la A-31, a la altura del kilómetro 198 en el término municipal de Sax.

El siniestro, registrado a las 8:57 horas, ha movilizado al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que ha enviado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) al lugar del accidente.

Los servicios sanitarios han atendido al hombre herido, que posteriormente ha sido trasladado al Hospital de Elda. En el mismo accidente ha perdido la vida una mujer, cuya edad no ha trascenddo.