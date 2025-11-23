Un joven de 25 años, en estado grave tras caer de una minimoto sin casco en Elda

Un joven de 25 años se encuentra ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Doctor Balmis de Alicante tras sufrir una caída mientras probaba una minimoto sin casco en el polígono Finca Lacy, en Elda, según ha podido saber INFORMACIÓN a través de fuentes cercanas al caso.

El accidente ocurrió concretamente en la calle Plantilleros en la mañana del sábado. Al lugar se desplazaron una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad del SAMU, siendo el equipo médico de esta última quien atendió al joven, según ha confirmado a este diario el Centro de Coordinación de Urgencias (CICU).

Entrada al polígono Finca Lacy de Elda / INFORMACIÓN

Las mismas fuentes explican que el accidente se produjo mientras el joven y otros chicos practicaban con minimotos en el polígono Finca Lacy. Al parecer, una de ellas no arrancaba, y trataron de ponerla en marcha remolcándola con una cuerda desde una furgoneta. La cuerda se soltó y el joven que iba en la minimoto cayó, golpeándose en la cabeza.

El herido fue trasladado en un principio al Hospital de Elda con pronóstico grave. Posteriormente, este domingo ha sido trasladado al Hospital Doctor Balmis de Alicante, donde permanece ingresado en la UCI con graves lesiones neurológicas.

La DGT sobre el casco

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), las lesiones de cabeza son la principal causa de muerte entre los accidentados en motocicleta. Concretamente, el 80 % de los fallecidos en este tipo de vehículos mueren por traumatismos craneales.

El uso del casco reduce casi un 30 % la posibilidad de sufrir lesiones mortales y aumenta en un 20% la probabilidad de salir ileso de un accidente. El casco es el principal elemento de protección para los motociclistas. Está diseñado para proteger el órgano más importante y complejo del cuerpo humano: el cerebro