¿Por qué Aspe retira el servicio de autobús que lleva a los estudiantes a la UA?
Las mejoras acordadas con la conselleria hacen ya "inviable" el autobús municipal que lleva a los estudiantes a la UA, por lo que cesará tras el puente de diciembre
El Ayuntamiento anuncia la finalización del servicio de autobús de Campus Aspe y nuevas medidas de apoyo al transporte estudiantil. El concejal de Juventud, Daniel Aguilar Puche, ha informado que el próximo 5 de diciembre dejará de prestarse el servicio de autobús a la Universidad de Alicante contratado por el Ayuntamiento a través de Campus Aspe.
Esta decisión se debe a que, tras la insistencia del Ayuntamiento ante la conselleria, "se ha logrado reforzar la línea pública hasta el punto de que el servicio gestionado por Campus Aspe ya no alcanza el mínimo necesario para su viabilidad".
Así tras el puente de diciembre, los estudiantes universitarios podrán continuar desplazándose mediante el servicio de autobús de la conselleria, que "garantiza cobertura" a todo el alumnado.
Aun así, desde el Ayuntamiento de Aspe "se mantiene el diálogo con la conselleria para reforzar las horas punta", concretamente las salidas de las 8:10 horas y las 14:15 horas, con el objetivo de asegurar que todos los estudiantes dispongan de las mismas oportunidades de acceso al transporte.
"Si se detecta necesidad en otras franjas horarias, también se trasladará para estudiar posibles soluciones", han añadido desde el Consistorio.
Recuperación del servicio comarcal
Hay que recordar que Aspe cuenta desde el pasado septiembre con línea de autobús universitario de la Generalitat tras cuatro años sin poder disponer de este servicio, que conecta la localidad directamente con el campus de la Universidad de Alicante.
Este servicio, impulsado por la admintración autonómica dentro de la nueva red de transporte del Medio y Alto Vinalopó, corresponde a la Línea 10, que une Monóvar, Novelda, Aspe y Monforte del Cid con la Universidad de Alicante. Un nuevo servicio que por otra parte ha generado quejas en otras localidades como Elda, Alcoy, Cocentaina o Muro.
Nos toca trabajar duro para que el estudiante en 2026 reciba esa ayuda que facilite su transporte a la universidad
Pese a esta recuperación, el Ayuntamiento anunció en septiembre que mantendría varios meses el servicio Campus Aspe, "con el objetivo de evaluar su utilidad y atender posibles situaciones de saturación en la línea pública". Y una vez que se ha verificado su funcionamiento y se ha pedido mejoras a la Generalitat, se considera que no es necesario seguir con el bus municipal.
Ayudas
El concejal ha avanzado, además, que el Ayuntamiento está trabajando para destinar en 2026 una partida de 30.000 euros en ayudas directas al estudiantado, con el fin de seguir apoyando el transporte universitario.
A partir del 5 de diciembre, una vez eliminado el servicio de Campus Aspe, los estudiantes deberán conservar el bono o ticket de ida y vuelta del transporte que utilicen, ya que será necesario para justificar la ayuda municipal.
“Nos toca trabajar duro para que el estudiante en 2026 reciba esa ayuda que facilite su transporte a la universidad”, ha señalado Aguilar Puche.
Esta línea de apoyo estará disponible para todo estudiante que curse enseñanzas fuera de la localidad, tanto universitarias como de ciclos formativos u otros estudios reglados, a partir del próximo año.
