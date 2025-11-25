La renovación que va a acometer Elda en el antiguo estadio Pepico Amat

Elda va a iniciar en unas semanas unas obras que servirán para completar la reurbanización del eje formado por las avenidas Alfonso XIII, Olimpiadas y Filipinas.

Así, el Ayuntamiento de Elda, a través de la concejalía de Espacio Público e Inversiones, va a dar comienzo a los trabajos de renovación del vallado perimetral del antiguo estadio Pepico Amat, un proyecto que forma parte del Plan 'Elda parte de ti'.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, acompañado por el concejal del área, José Antonio Amat, y el técnico de Obra Pública del Ayuntamiento de Elda, Bienvenido Bonmatí, ha dado a conocer los detalles de una actuación que cuenta con un presupuesto de 695.150 euros y un plazo de ejecución de entre 4 y 5 meses.

Este nuevo cerramiento sustituirá al muro existente en la actualidad, mejorando tanto su aspecto y fisionomía como la seguridad de los usuarios de la instalación y de los vecinos Rubén Alfaro — Alcalde de Elda

El regidor eldense ha explicado que "este nuevo cerramiento sustituirá al muro existente en la actualidad, mejorando tanto su aspecto y fisionomía como la seguridad de los usuarios de la instalación y de los vecinos y vecinas de la avenida de las Olimpiadas".

El antiguo Pepico Amat, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

El proyecto contempla la remodelación integral de todo el cerramiento exterior del estadio, que comprende desde la calle Perú hasta la calle Venezuela, pasando por la propia avenida de las Olimpiadas que ha sido recientemente reformada.

Mejora significativa

"Como ustedes recordarán esta actuación en el eje de Las Tres Avenidas ha supuesto una mejora significativa del entorno urbano y de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas que allí residen", ha apuntado Alfaro.

El alcalde de Elda ha destacado que "este cerramiento del antiguo Pepico Amat requería de una intervención que lo devolviera a un estado óptimo, acorde a la nueva fisionomía de la avenida, al mismo tiempo que se ofrece una mayor seguridad y estabilidad en todo el perímetro de una instalación municipal que data de los años 60".

Un momento de la presentación / INFORMACIÓN

Este proyecto prevé la creación de un nuevo cerramiento de acero galvanizado, menos invasivo que el actual, en busca de una permeabilidad visual que facilite la contemplación del interior de la instalación y su puesta en valor, mejorando al mismo tiempo los accesos al recinto a través de nuevas puertas de mayor tamaño y funcionalidad.

Iluminación y arbolado

Rubén Alfaro ha detallado que el proyecto también contempla "la renovación y mejora de la iluminación en el entorno del cerramiento del campo municipal, así como la plantación de nuevos ejemplares de arbolado que acompañen al mismo en su parte interior, dotando de una mayor superficie verde a la zona que aporte sombra y frescor en los días estivales".

"En definitiva, se ofrecerá una mayor calidad urbanística que complemente la intervención que desde la concejalía de Espacio Público se realizó meses atrás con la remodelación de las tres avenidas. Seguimos avanzando hacia el modelo de ciudad que queremos, transformando y modernizando Elda para convertirla en una ciudad en la que las personas siguen siendo las protagonistas de los espacios públicos".