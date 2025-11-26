Treinta familias denuncian el "caos" en una escuela infantil de Elda por falta de educadores

Alrededor de una treintena de familias de la escuela infantil El Puente de Elda se han concentrado para denunciar la situación que aseguran vive el centro desde el inicio de curso: la falta de personal de educación social y la ausencia de una solución por parte de Conselleria de Educación, pese a las reiteradas reclamaciones.

Según explican desde el AMPA, el problema comenzó en septiembre, cuando varias plazas de educadores quedaron vacantes y, a día de hoy, continúan sin cubrirse. Esta situación ha generado un funcionamiento "muy por debajo de lo que debería ser", especialmente en las aulas de 1 y 2 años, donde la ratio y las necesidades de atención son especialmente elevadas, recuerdan.

En el caso de las clases de 2 años de los colegios públicos —con las que las familias comparan la situación— la normativa prevé dos educadores por aula y personal de apoyo. Sin embargo, en El Puente solo hay una educadora por clase y un apoyo general.

Padres y madres sostienen una pancarta que han exhibido en la concentración. / información

En varias ocasiones, explican las familias, los educadores han enfermado y la ausencia de sustituciones ha obligado a juntar el aula de 1 año con otras clases, creando un escenario "caótico" para los menores.

Un inicio de curso "muy complicado"

Fernando Vergara, representante del AMPA, señala que !lo único que pedimos es que estas escuelas se igualen a las aulas de dos años de los coles, donde hay dos educadoras y un apoyo para ratios similares". Vergara añade que la situación es tan límite que, si una educadora cae enferma, las familias reciben advertencias de que es mejor no llevar a los pequeños, porque no hay manos suficientes para garantizar la atención adecuada.

"Las educadoras son personas, no máquinas", recuerda el representante del AMPA. "Si se ponen malas, el servicio se resiente porque hay demasiados infantes por atender". La reivindicación no es solo de los padres y madres; también el propio personal del centro denuncia las consecuencias de esta falta de refuerzos. El cansancio, la sobrecarga y la imposibilidad de ofrecer un servicio educativo de calidad afectan directamente al bienestar de las profesionales. A la movilización también ha acudido la concejala de Educación, María Gisbert.

La edil de Educación ha asistido a la movilización frente a las puertas del centro. / INFORMACIÓN

Aun así, los grandes perjudicados son los más pequeños. "Los niños no están recibiendo la atención que merecen. No podemos quedarnos de brazos cruzados", afirma Vergara. Tras haber trasladado la situación a Conselleria de Educación sin obtener respuesta, las familias aseguran que seguirán organizando concentraciones y acciones reivindicativas hasta que se cubran todas las plazas. "Pedimos algo justo y necesario. No vamos a parar", concluyen. INFORMACIÓN también se ha puesto en contacto con conselleria, pero a esta hora todavía no ha obtenido respuesta.