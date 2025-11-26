Monforte habilitará un mercado provisional ante el bloqueo de las obras del edificio original

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha firmado un contrato de arrendamiento con opción a compra que permitirá habilitar un mercado provisional y garantizar así la continuidad del servicio tanto para comerciantes como para vecinos. La medida, impulsada por el equipo de gobierno (Izquierda Unida), llega pese a que todavía no existe una fecha para el inicio de las obras del actual mercado municipal, un edificio deteriorado que deberá ser demolido y reconstruido.

El alcalde, Juan José Hernández, ha explicado a INFORMACIÓN que la Diputación de Alicante, responsable del proyecto dentro del Plan Planifica 2017, mantiene silencio sobre el avance en los trámites de contratación. La última información oficial que maneja el Consistorio es que la actuación sigue "en contratación", después de que el concurso lanzado el pasado verano quedara desierto. A raíz de ello, la Diputación solicitó al Ayuntamiento que recopilara empresas interesadas en ejecutar los trabajos, un listado que fue remitido, pero sobre el que no han recibido más noticias.

El actual mercado, ubicado en la calle Reyes Católicos, no se encuentra en condiciones óptimas para los comerciantes, aunque no supone un riesgo estructural, según matiza el alcalde. Por ello, el Ayuntamiento ha decidido adelantar los trámites del traslado para evitar que los vendedores tengan que interrumpir su actividad cuando finalmente se activen las obras. Hernández ha asegurado que el traslado de los placeros se llevará a cabo cuando resulte conveniente para los comerciantes y el espacio provisional esté completamente acondicionado.

Cuatro locales unificados

El Consistorio ha suscrito un contrato de alquiler con opción a compra sobre cuatro locales comerciales contiguos y ya unificados, que funcionan como un único espacio. Están situados en la avenida Constitución, 9, una ubicación estratégica que permitirá acoger en condiciones dignas y accesibles a los vendedores del mercado interior.

En torno a este espacio se instalará también el mercado exterior, manteniendo su disposición tradicional al aire libre, pero concentrando toda la actividad en un entorno más organizado, seguro y cómodo para el público.

El Ayuntamiento formaliza un contrato de alquiler con opción a compra para un mercado provisional. / INFORMACIÓN

Para adecuar el lugar, se realizarán intervenciones sencillas de mejora que garanticen un funcionamiento ordenado y práctico. El acuerdo supone un alquiler mensual de 3.000 euros durante 20 meses, lo que supone un total de 60.000 euros. Esta cantidad se descontará íntegramente del precio final, 365.000 euros si el Ayuntamiento decide ejercer la opción de compra, según cifra el Ayuntamiento. De este modo, los pagos del alquiler se computarán como parte del desembolso para la futura adquisición del espacio.

Además, ya está operativo el nuevo aparcamiento disuasorio próximo al mercado, pensado para evitar el colapso de la vía pública y facilitar las tareas de carga y descarga.

Ocho años de retrasos

El nuevo mercado central de Monforte acumula ya al menos ocho años de retrasos y contratiempos. Aunque la ubicación será la misma, el deterioro del edificio ha llevado a optar por su demolición y reposición completa. El último proyecto contempla una inversión de 1,2 millones de euros.

La planta baja albergará todos los espacios de exposición y venta, y se potenciará el uso de bar-cafetería, que contará con zona de comedor interior y exterior vinculada a los servicios e instalaciones. También se proyecta una primera planta con una terraza cubierta para actividades al aire libre y posibles usos de hostelería asociados a los puestos del mercado.

Recreación del futuro mercado de abastos de Monforte del Cid. / INFORMACIÓN

El alcalde adelanta que el traslado al mercado provisional se llevará a cabo en los próximos meses. El objetivo es que cuando la Diputación active definitivamente las obras, el edificio actual esté ya desalojado y listo para el inicio inmediato de su rehabilitación.

Desde la Diputación de Alicante apuntan que el Plan Planifica es un "programa de inversión plurianual". Explican que durante 2025 se ha trabajado en la redacción de los proyectos, y que lo habitual es que la licitación se realice el próximo año.