Novelda aprueba un presupuesto de 32,9 millones para 2026 que liquida su deuda histórica

El pleno del Ayuntamiento de Novelda ha aprobado el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 32.926.567 euros, gracias a los votos favorables del grupo socialista y las abstenciones de Vox y Compromís. El PP votó en contra.

La concejala de Hacienda, Ana Sabater, destacó que se trata de un presupuesto que “sitúa a la ciudadanía en el centro de la acción pública, consolida la estabilidad económica recuperada por el equipo de gobierno, mejora los servicios públicos y proyecta inversiones por valor de ocho millones de euros”. Además, subrayó que permitirá liquidar la deuda histórica del Ayuntamiento, un hito que facilitará comenzar a estudiar una posible rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

El documento presupuestario, que supone un aumento de 1,7 millones respecto a 2025, contempla tres capítulos con incrementos destacados:

Gastos de personal: 13.372.261 euros (+2%), orientados a la creación y consolidación de empleo.

13.372.261 euros (+2%), orientados a la creación y consolidación de empleo. Servicios municipales: cerca de 9,3 millones de euros (+9%), destinados a reforzar limpieza, gestión de residuos, alumbrado público, mantenimiento urbano y zonas verdes.

cerca de 9,3 millones de euros (+9%), destinados a reforzar limpieza, gestión de residuos, alumbrado público, mantenimiento urbano y zonas verdes. Inversiones: 8.044.825 euros (+32%), dirigidos al nuevo aulario del IES La Mola, la ampliación del cementerio, el desarrollo del Parc de les Deses, obras de accesibilidad, el carril ciclopeatonal hacia el barrio de La Estación y la redacción del proyecto del futuro Teatro María Guerrero.

La edil Ana Sabater expone el presupuesto para 2026. / INFORMACIÓN

Sabater definió las cuentas como un reflejo del modelo de ciudad que defiende el gobierno local: “una Novelda más justa, feminista, inclusiva, moderna y sostenible”. La cancelación de la deuda municipal, que en 2019 ascendía a 15 millones de euros, permitirá que Novelda salga del Plan de Ajuste y deje de estar sometida a la tutela financiera del Ministerio y la Conselleria de Hacienda. Esto, según Sabater, ampliará el margen para decidir el destino del remanente positivo de tesorería y permitirá estudiar rebajas fiscales, especialmente en el IBI.

"Incumplimientos"

El portavoz del PP, Javier Abad, justificó su voto negativo en el “incumplimiento” de los acuerdos alcanzados para aprobar el presupuesto de 2025, que —aseguró— han quedado “en papel mojado”.

Aunque reconoció que algunas propuestas del PP sí se han incorporado, denunció la falta de ejecución en inversiones como la reparación de vías públicas, mantenimiento de parques y jardines, políticas de bienestar animal o mejoras en el centro de Parkinson. Asimismo, criticó que el gobierno socialista priorice la redacción del proyecto del Teatro María Guerrero “sin atender antes otras necesidades urgentes”.

Vox se abstiene por "coherencia" y "vigilancia"

La portavoz de Vox, Marga Serrano, defendió la abstención de su grupo como un ejercicio de “coherencia y vigilancia”. Aunque el presupuesto incorpora sus cuatro propuestas (mejoras de iluminación en el castillo, sonorización del santuario, accesibilidad en el barrio de La Cruz y limpieza del tramo urbano del Vinalopo) la formación considera que las cuentas mantienen un “marcado sello socialista” y acusan al gobierno de destinar recursos a “partidas ideológicas”, como igualdad, LGTBI o Agenda 2030.

Otro momento del pleno municipal. / INFORMACIÓN

Vox lamentó que no se avance en la bajada de impuestos ni se refuercen áreas como ayuda a las familias o comercio local.

Compromís reclama mayor participación

La representante de Compromís, Sílvia Anna, justificó su abstención en la “falta de una auténtica negociación” y criticó que la oposición solo disponga de una reunión para presentar sus aportaciones.

Destacó que algunas propuestas sí han sido aceptadas —como la recuperación del Festival de Llengües Sonores, la ampliación del paraje natural de Els Clots de la Sal i Serra de la Mola o un informe sobre el órgano de piedra—, pero otras no, como la paralización del proceso de licitación de puestos del mercado municipal para reducir el canon. Aun así, Anna definió su abstención como un “voto de confianza”, y pidió una mayor implicación de su grupo en la gestión diaria.