La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante: el segundo premio toca en Elda y Aspe
El sorteo de este jueves deja uno de sus premios en la provincia
La provincia de Alicantevolvió a recibir un golpe de suerte este jueves, 27 de noviembre de 2025, gracias al sorteo de la Lotería Nacional, que dejó uno de los premios importantes en dos municipios alicantinos. El primer premio, correspondiente al número 28.201, fue vendido en varios puntos de España, sin que la provincia de Alicante figure entre las localidades agraciadas en esta categoría.
El protagonismo provincial llegó con el segundo premio, dotado con 6.006 euros al décimo, que recayó en el número 10.644 y fue validado en dos administraciones de Alicante. Una de ellas fue el estanco nº9, despacho receptor 3.610, situado en la Avenida José Martínez González, 80, en Elda. La otra, el despacho receptor 3.735, ubicado en la calle Barcelona, 16, en Aspe.
En cuanto a los reintegros, los números agraciados fueron el 1, el 5 y el 8.
¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?
La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.
Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.
Lotería Nacional del jueves
La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.
Lotería Nacional del Sábado
La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.
