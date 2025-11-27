Petrer tendrá un mural que homenajea su pasado industrial

Petrer ha iniciado una nueva fase de revitalización del entorno de Luvi, la histórica zona situada en el antiguo solar de la fábrica homónima, con la creación de un mural artístico de más de 580 metros cuadrados en la parte trasera del conocido "edificio de Telefónica". La intervención busca embellecer el espacio, mejorar su integración visual y proyectar la identidad histórica y paisajística de esta área de la ciudad.

Para el concejal de Urbanismo, David Morcillo, Luvi "va ganando protagonismo, recursos e instalaciones". Tras varias fases de mejora urbanística, consideró necesario intervenir sobre la parte trasera del edificio de Telefónica, hasta ahora con una calidad estética limitada. El mural, explicó Morcillo, tiene un doble objetivo: por un lado, integrar visualmente la arboleda cercana mediante un trampantojo que prolonga la pinada del entorno; por otro, rendir homenaje a la industria del calzado y la marroquinería, recordando el pasado industrial que dio origen al desarrollo urbano y económico de la zona.

Así son los murales urbanos de la ciudad de Alicante / AXEL ÁLVAREZ

El mural es obra de Miguel Ángel García, responsable de la empresa Doble13, quien detalló que la pieza se estructura en dos narrativas: una continuidad visual del paisaje natural que suaviza el impacto del edificio y una segunda dedicada a la memoria colectiva del municipio, rememorando el oficio histórico del calzado y la marroquinería. La previsión de finalización de los trabajos es finales de enero, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Actuaciones

Por su parte, el arquitecto municipal, Fernando Cerdá, recordó que la transformación urbanística de Luvi se desarrolla por etapas y que la integración estética del edificio será "especialmente importante por la visual que se tiene desde toda la plaza". Además, anunció que en diciembre dará comienzo la ejecución de una rotonda dedicada a las bandas de música, que incluirá esculturas de cinco metros de altura, reforzando así el carácter cívico y cultural de la nueva zona urbana.

Imagen virtual del resultado de la urbanización del sector de Luvi en Petrer presentado en 2022. / INFORMACIÓN

Desde su origen como fábrica emblemática, pasando por su conversión en un espacio industrial en desuso, hasta el actual proyecto de urbanización que incluye viviendas, zonas verdes, aparcamiento y equipamientos públicos, Luvi se ha consolidado como un eje de desarrollo urbano y memoria histórica en Petrer, donde arte y ciudad se encuentran para proyectar su identidad colectiva.