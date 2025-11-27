Villena privatiza el servicio de limpieza y recogida de basuras por 41 millones para la próxima década

El pleno del Ayuntamiento de Villena ha aprobado la adjudicación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria a la empresa Fobesa por un importe de 41 millones de euros y un periodo de diez años. El nuevo contrato, que comenzará a aplicarse a principios de 2026, supondrá una profunda renovación del sistema actual, tanto en recursos humanos como en maquinaria y organización del trabajo.

El concejal responsable del área, Sergio Palao, explicó que el servicio necesitaba una actualización "adaptada a la evolución de la ciudad, a la realidad social, a la normativa de reciclaje y a las nuevas áreas incorporadas al sistema puerta a puerta". Palao destacó, los pilares de la nueva adjudicación son el incremento de la plantilla, la renovación completa del parque móvil y la garantía de recogida los siete días de la semana, algo que hasta ahora no se cumplía en todos los barrios.

La incorporación de personal es uno de los cambios más relevantes: la plantilla pasará de 39 a 63,5 trabajadores, lo que permitirá contar con 23 operarios más cada día en las calles. Todo el personal municipal actualmente adscrito al servicio será subrogado por la nueva empresa. Paralelamente, Fobesa sustituirá los viejos contenedores soterrados por islas en superficie, renovará todo el equipamiento e instalará 500 nuevas papeleras, de las que se prevé renovar medio centenar anualmente. Todo el sistema, incluidos vehículos y contenedores, estará controlado mediante una aplicación informática que permitirá fiscalizar la prestación en tiempo real y que incluirá un canal para que la ciudadanía comunique incidencias o vertidos incontrolados.

Entre las mejoras previstas figuran la ampliación de la recogida a siete días a la semana, incluidos los fines de semana y todas las zonas periféricas, y un refuerzo específico durante Moros y Cristianos para evitar desbordamientos en las áreas de mayor uso. También se potenciará el puerta a puerta, se creará un servicio de recogida de restos de poda para el campo, se ampliará la recogida en los polígonos y se impulsará una limpieza más frecuente y exhaustiva de las islas de contenedores. Además, se pondrá en marcha un equipo de acción inmediata para atender vertidos urgentes y un nuevo servicio de tarde destinado principalmente a parques y vías principales. Tres operarios se dedicarán de forma exclusiva a zonas verdes, áreas de juego infantil y espacios ajardinados, que también serán objeto de labores de desbroce, incluida la ladera del castillo.

El contrato incorpora, además, una bolsa de horas extra valorada en 90.000 euros para atender necesidades especiales del Ayuntamiento sin necesidad de modificar el pliego. Las zonas más conflictivas en materia de vertidos contarán con videovigilancia y control de accesos. Toda esta reorganización se apoyará en un parque móvil completamente renovado, con 16 vehículos nuevos —entre ellos barredoras, baldeadoras e hidrolimpiadoras— y diverso equipamiento auxiliar, como carritos manuales y eléctricos, sopladoras y desbrozadoras.

Durante el debate plenario, el portavoz del PP, Miguel Ángel Salguero, insistió en que la municipalización del servicio en 2017 fue “un error” y que el modelo actual presenta déficits que deben corregirse. Aunque apoyó la adjudicación, advirtió de que no se debe dar por hecho que el nuevo servicio funcionará perfectamente desde el primer día y reclamó una comisión de seguimiento que fiscalice el periodo de implantación de año y medio previsto en el contrato.

El portavoz de Los Verdes, Paco Iniesta, rechazó que la municipalización fuese un error, afirmando que se adoptó debido a los incumplimientos de la antigua concesionaria. Palao respondió que la propuesta aprobada es la elaborada por los técnicos municipales y que el contrato estará fiscalizado “desde el primer día”, tanto por la Concejalía como por los servicios técnicos. La portavoz de Vox, Ana María, también intervino en el debate.

La adjudicación salió adelante con los votos favorables de PSOE, PP y Vox, mientras que Los Verdes optaron por la abstención.