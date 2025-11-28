Pilar Tébar sobre el castillo de Petrer: "Da gusto venir a verlo"

"Es una seña de identidad de Petrer y de toda la Comunidad, con lo cual da gusto venir y ver esta intervención realizada respetando los materiales y la historia". Así se ha pronunciado la secretaria autonómica de Cultura de la Generalitat, Pilar Tébar, quien ha visitado el castillo-fortaleza tras las últimas actuaciones llevadas a cabo en la tercera fase de rehabilitación.

Los trabajos han permitido reparar grietas, estabilizar la torre y los lienzos de muralla y documentar niveles originales del pavimento de época andalusí, además de sustituir el antiguo suelo de hormigón por losas de piedra más acordes con el carácter histórico del recinto. Las intervenciones, recientemente finalizadas, han contado con una inversión total de 207.000 euros, financiadas en un 65 % por la Conselleria de Cultura y el resto con fondos propios municipales.

Un momento de la visita de Tébar al castillo de Petrer. / INFORMACIÓN

Durante la visita, la secretaria autonómica ha declarado que ha encontrado "un castillo en el que se han hecho una serie de mejoras". Por su parte, la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha destacado la importancia de que responsables autonómicos de Cultura hayan podido comprobar en primera persona el resultado de la inversión: "En Petrer cuidamos mucho de nuestra cultura y de nuestro patrimonio, y, como no podía ser de otra manera, de esta seña de identidad como es nuestro castillo-fortaleza. Es muy importante que hayan podido comprobar dónde ha ido dirigida la subvención y el valor que tiene para nuestro municipio".

Patrimonio

La primera edil también ha subrayado que esta intervención forma parte de las distintas fases realizadas en los últimos años para garantizar la conservación de este Bien de Interés Cultural (BIC). Asimismo, Navarro ha puesto en valor la colaboración entre administraciones y el compromiso del Ayuntamiento con la protección del patrimonio histórico local: "Para nosotros, como Ayuntamiento y como vecinos y vecinas de Petrer, es esencial seguir invirtiendo en la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio, porque forma parte de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad".

Tébar ha estado acompañada por otros cargos técnicos de la Conselleria de Educación, Cultura, Empleo y Universidades.