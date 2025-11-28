¿Cuándo terminan las obras de la Plaza de Toros de Elda?

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha confirmado que la rehabilitación de la Plaza de Toros concluirá a finales de 2026 o principios de 2027, durante una visita a los trabajos. El regidor ha señalado que la actuación, integrada en el plan municipal "Elda parte de ti", está permitiendo recuperar uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, construido entre 1945 y 1946 y cerrado desde 2015 por problemas estructurales. Además, ha destacado que la intervención está suponiendo una transformación profunda del barrio, tanto en el interior del coso como en su entorno urbano directo.

La remodelación incluye la renovación completa de los viales, la creación de nuevos espacios verdes, zonas de descanso y áreas de recreo. Uno de los pilares del proyecto es la mejora de la accesibilidad, facilitando el tránsito peatonal, especialmente para personas con diversidad funcional. La plaza, además, pasará a ser un espacio abierto y de paso, permitiendo a los ciudadanos cruzar por su interior con comodidad y seguridad.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y el concejal de Inversiones, José Antonio Amat, visitan las obras de la Plaza de Toros. / INFORMACIÓN

Las obras comenzaron durante los meses de verano y la actuación se está llevando a cabo por la UTE formada por las empresas Audeca y González Soto, por un importe de 2.266.000 millones de euros (IVA incluido). Cabe recordar que las obras estaban inicialmente previstas para marzo de 2023, pero la empresa adjudicataria entonces cayó en concurso de acreedores, lo que obligó al Ayuntamiento a rescindir el contrato y volver a licitar el proyecto.

Un recinto cultural

El coso se convertirá en un espacio multiusos capaz de albergar conciertos, presentaciones y eventos festivos. Para ello se está instalando una nueva boca escénica que ampliará el aforo hasta unos 9.000 espectadores: 4.000 en gradas y 4.800 en el albero.

La Plaza de Toros de Elda, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Alfaro ha afirmado que esta actuación "marca el camino hacia un modelo de ciudad más humana, amable y moderna", y ha subrayado que su equipo de gobierno "es el primero que se ha atrevido a afrontar la rehabilitación integral de un edificio cerrado desde hace muchos años".

Finalmente, el alcalde, que ha estado acompañado por el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, el técnico municipal Bienvenido Bonmatí y el director de obra, Fran Blanco, ha agradecido el trabajo de los técnicos municipales y de la empresa adjudicataria, y ha asegurado que la nueva Plaza de Toros "revalorizará la zona y revitalizará el barrio".