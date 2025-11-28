Los vecinos de la partida de Melik en Elda, sin agua: "Nos tenemos que duchar con cacerolas"

Los vecinos de la partida de Melik, en Elda, llevan desde el lunes sin suministro de agua. Así lo ha denunciado Álvaro Ferré, afectado y portavoz de la Asociación de Vecinos de Agualejas y Adyacentes, quien asegura que la situación es preocupante: "Nos tenemos que duchar con cacerolas", afirma.

Según explica Ferré a INFORMACIÓN, alrededor de 150 residentes están afectados por la avería. La zona baja de la partida recuperó el suministro hace solo unas horas, aunque con una presión tan baja que resulta inutilizable, ya que impide realizar cualquier tarea doméstica. Mientras tanto, la zona alta sigue sin agua.

Vista panorámica del casco urbano de Elda, capital del Medio Vinalopó. / Áxel Álvarez

El portavoz detalla que el fallo se produjo el lunes, pero en un primer momento los vecinos pensaron que sería algo puntual. Aun así, algunos presentaron quejas a la empresa gestora del servicio. El martes, al despertar y comprobar que continuaban sin agua, la preocupación aumentó. Tras contactar con la compañía, esta les aseguró que la reparación estaría lista el miércoles, algo que finalmente no ocurrió.

La falta de suministro ha obligado a muchos vecinos a comprar garrafas de agua para poder ducharse, beber y tirar de la cisterna, además de impedirles poner lavadoras o realizar otras tareas básicas. No obstante, desde Hidraqua aseguran que el servicio está en la zona trabajando para restaurar el suministro "cuanto antes" y se prevé que la avería se solucione este viernes "si no surgen nuevos problemas".

Otras actuaciones

El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Elda ejecutó trabajos de mejora del asfaltado en la partida de Melik, situada entre la avenida de Ronda y la partida de la Jaud, atendiendo a una reivindicación vecinal. Esa actuación se suma a la renovación previa del firme en la parte superior de esta zona rural, lo que ha supuesto una mejora sustancial en la circulación. No obstante, pese a estas intervenciones, los residentes denuncian que ahora afrontan un problema mucho más urgente: la ausencia de agua corriente.