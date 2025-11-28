Villena investiga la destrucción del yacimiento que podría ser el origen de la ciudad

El Ayuntamiento de Villena ha abierto una investigación para esclarecer la posible destrucción de un yacimiento del siglo IV antes de Cristo, considerado el más antiguo documentado hasta ahora y potencial origen de la ciudad. Así lo ha confirmado el concejal de Obras, Javier Martínez (PSOE), quien ha revelado que los informes técnicos elaborados en 2009 no fueron atendidos por el equipo de gobierno de entonces, presidido por Celia Lledó (PP), que impulsaba la construcción del actual centro de mayores entre la Plaza del Rollo y la Plaza Mayor.

La existencia de este informe ha salido a la luz durante las catas arqueológicas realizadas en la parcela municipal de la Plaza Mayor, todavía pendiente de edificar. Martínez ha mostrado una fotografía de los vestigios descubiertos en las excavaciones de 2010, previas a la construcción del edificio público que sustituyó al antiguo Hotel Alicante. Según ha explicado, el documento de 2009 subrayaba la importancia del hallazgo, que nunca fue comunicado a la ciudadanía. De hecho, las imágenes incorporadas ahora a los informes técnicos muestran "un potente muro y diversas estructuras de época antigua".

Centro de mayores

El concejal ha explicado que los técnicos del Museo de Villena recomendaron integrar los restos arqueológicos en el proyecto del centro de mayores, pero esta posibilidad fue descartada entonces por la alcaldesa Celia Lledó y la concejala María José Hernández. Esa opción, habitual y hay lugares donde el patrimonio convive con usos cotidianos como comercios o equipamientos públicos, implicaba modificar el proyecto, ampliar plazos y asumir sobrecostes.

Finalmente se optó por no incorporar el hallazgo: el espacio se ejecutó como sótanos del nuevo edificio y, según el relato del actual gobierno (PSOE-Los Verdes), "hoy no queda nada de lo que muestran aquellas fotografías". Martínez ha advertido de que la construcción de los sótanos del edificio podría haber provocado la desaparición irreversible de parte de estos restos.

El edil ha recordado que la integración del patrimonio arqueológico en nuevas edificaciones es una práctica habitual cuando se trata de hallazgos relevantes, como el posible primer asentamiento íbero de Villena. Como referencia, ha citado los trabajos de urbanización del casco histórico en los que se documentaron restos de la muralla medieval, posteriormente protegidos y puestos en valor mediante intervenciones en superficie que permiten comprender su trazado y su función defensiva.