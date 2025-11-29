Elda y Petrer encienden el espíritu de la Navidad
Cientos de vecinos se congregan en la Plaza Mayor y en los Jardines Alcalde Vicente Maestre para presenciar el encendido del alumbrado navideño
Elda y Petrer ya huelen a Navidad. Ambas localidades han encendido su alumbrado navideño ante la mirada de cientos de vecinos y vecinas que no dudaron en acercarse a la Plaza Mayor y a los Jardines Alcalde Vicente Maestre para presenciar el momento exacto en que miles de luces, distribuidas tanto en el centro como en los distintos barrios, se ponían en marcha.
En Petrer, la tradicional chocolatada con churros y un cañón de "nieve" añadieron un toque especial de magia a la celebración. En Elda, la Plaza Mayor también se tiñó de blanco, acompañada por la actuación de la Acustic Band, que interpretó reconocidos villancicos.
Este año, el encendido en Elda estuvo protagonizado por el Consejo Local de Infancia y Adolescencia, el Club de Ocio y las autoridades municipales: el alcalde, Rubén Alfaro; la edil de Juventud, Anabel García; y el edil de Fiestas, David Guardiola.
Suscríbete para seguir leyendo
- Radares de la DGT: Ojo con la novedad que desembarca en la provincia de Alicante
- Treinta y una mil toneladas de basura viajan a Alicante, Valencia y Murcia por las obras en la planta de Villena
- Una madre denuncia que su hija de 13 años con discapacidad fue amenazada y sufrió un corte en un instituto de Petrer
- Fallece un hombre de 44 años en Petrer tras caer en parapente en la montaña del Palomaret
- Fallece una mujer de 70 años en una colisión de dos vehículos en Sax
- Una familia tenía un felino salvaje como mascota en su casa de Orihuela Costa: 'No era como en las redes
- La Guardia Civil investiga la desaparición de un vecino de Novelda
- La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante: el segundo premio toca en Elda y Aspe