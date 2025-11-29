Elda y Petrer encienden el espíritu de la Navidad

Elda y Petrer ya huelen a Navidad. Ambas localidades han encendido su alumbrado navideño ante la mirada de cientos de vecinos y vecinas que no dudaron en acercarse a la Plaza Mayor y a los Jardines Alcalde Vicente Maestre para presenciar el momento exacto en que miles de luces, distribuidas tanto en el centro como en los distintos barrios, se ponían en marcha.

En Petrer, la tradicional chocolatada con churros y un cañón de "nieve" añadieron un toque especial de magia a la celebración. En Elda, la Plaza Mayor también se tiñó de blanco, acompañada por la actuación de la Acustic Band, que interpretó reconocidos villancicos.

Este año, el encendido en Elda estuvo protagonizado por el Consejo Local de Infancia y Adolescencia, el Club de Ocio y las autoridades municipales: el alcalde, Rubén Alfaro; la edil de Juventud, Anabel García; y el edil de Fiestas, David Guardiola.