Detenido en Elda por estafar a extranjeros en situación irregular a los que ofrecía trabajo sin pagarles

La Policía Nacional ha detenido en Elda a un hombre de 43 años acusado de un delito de estafa. El arrestado captaba a través de redes sociales a personas que buscaban empleo, especialmente extranjeros en situación irregular, y, tras acordar verbalmente diferentes trabajos con ellas, nunca abonaba las cantidades prometidas.

La operación se inició tras varias denuncias que describían un mismo patrón. Las víctimas aseguraban haber sido contactadas por un hombre que les ofrecía tareas en el sector agrario y que, pese a haberlas completado, nunca les pagó lo pactado. El arrestado utilizaba perfiles de anuncios laborales para localizar a los trabajadores y proponerles actividades en su finca rural.

Un agente de la policía frente a un ordenador. / Policía NACIONAL

En una primera fase de la investigación, los agentes identificaron a tres víctimas que habían realizado labores de jardinería en una propiedad del detenido. Ninguna de ellas recibió el salario acordado, pese a los numerosos intentos de reclamación. Las tres se encontraban además en situación administrativa irregular.

Aprovechaba la vulnerabilidad

La segunda fase permitió localizar a una cuarta afectada, que trabajó durante diez días en una vivienda del mismo individuo realizando tareas de albañilería y carpintería sin contrato y sin medidas de protección. Esta persona tampoco fue remunerada por los trabajos efectuados.

La Policía Nacional destapa una red de explotación de trabajadores en el campo en Villena / Áxel Álvarez

Los investigadores concluyeron que el arrestado repetía el mismo modus operandi: ofrecía empleo, aprovechaba la vulnerabilidad de los afectados y se beneficiaba de que su situación irregular pudiera disuadirlos de denunciar. Las cantidades adeudadas a las cuatro víctimas ascendían en total a 1.490 euros.

Finalmente, en la fase operativa del caso, los agentes organizaron un dispositivo que culminó con la detención del principal investigado como presunto autor de un delito de estafa.

A principios de noviembre la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional de Alicante (UCRIF) destapó una red de explotación a jornaleros inmigrantes que trabajaban sin contrato por un salario de entre 50 y 70 euros en el campo de Villena. En la operación se detuvo a 19 personas de Pakistán, India y Nepal y, después, a un empesario como presunto responsable. Las víctimas malvivían en condiciones insalubres en una nave industrial cerca de la explotación.