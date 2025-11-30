Investigan la muerte de un hombre tras ser atropellado por su tractor en Monóvar
El equipo médico desplazado no pudo salvar la vida de la víctima pese a los esfuerzos
La Guardia Civil investiga el incidente en el que ha fallecido un hombre de 46 años en Monóvar. Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), alrededor de las 14.00 horas del sábado se recibió un aviso que alertaba de que un hombre había sido atropellado por su propio tractor.
El caso ha sido asumido por la Policía Judicial de Novelda, que se encargará de esclarecer las causas de lo que, en un primer momento, parece un accidente, según ha podido saber INFORMACIÓN.
Hasta el lugar del suceso se desplazó una unidad SAMU. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.
