Una mujer, por primera vez, al frente de la Junta Central de Fiestas de Villena

Rosa María Pardo se ha convertido en la primera mujer en presidir la Junta Central de Fiestas (JCF) de Villena. Así se decidió en la asamblea extraordinaria celebrada por la entidad festera, responsable de la organización y funcionamiento de las Fiestas de Moros y Cristianos desde 1970. La elección llega después de que el anterior presidente, Paco Rosique, quien anunciara que no optaría a la reelección.

Tres candidatos concurrieron al proceso: Juan Rojas, Rosa María Pardo y Ginés Leal. El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, actuó como presidente de la mesa electoral en un abarrotado salón de actos de la Casa de Cultura, donde los festeros siguieron con expectación la votación de los 68 compromisarios.

Votos

En la primera vuelta, Pardo fue la candidata más votada, con 26 apoyos, seguida de Rojas con 23 y Leal con 15. Se registraron cuatro abstenciones. Tras conocer los resultados, Ginés Leal anunció su retirada y deseó suerte a sus contrincantes.

La segunda vuelta confirmó el respaldo mayoritario a Rosa María Pardo, que obtuvo 38 votos frente a los 28 de Juan Rojas. Hubo además dos abstenciones. Rojas, al quedar en segunda posición, renunció a continuar en el proceso y felicitó públicamente a la nueva presidenta.

Antes de la votación, la asamblea formalizó el cese reglamentario de Paco Rosique, quien realizó un balance de su etapa al frente de la JCF, destacando los buenos momentos vividos y la compleja situación afrontada durante la pandemia.

Hito

Con esta elección, tanto la Junta Central de Fiestas como la Junta de la Virgen están presididas, por primera vez, por mujeres. En el caso de la Junta de la Virgen, el cargo lo ocupa desde hace casi un año Dori Flor.

Ambas presidencias suponen un hito histórico en entidades que tradicionalmente han estado dirigidas por hombres.