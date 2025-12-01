Detenido en Elda un hombre de 57 años por un robo con fuerza en un supermercado

La Policía Nacional ha detenido en Elda a un hombre de 57 años acusado de cometer un robo con fuerza en un supermercado. Los hechos ocurrieron alrededor de las siete de la mañana, cuando el establecimiento aún no había abierto al público y los trabajadores se encontraban en el interior preparando el género.

Según ha podido saber este diario, el sospechoso accedió al establecimiento tras romper la puerta de entrada y se dirigió directamente a una de las cajas registradoras, que consiguió forzar. En ese momento, fue sorprendido por los empleados, ante lo cual emprendió la huida a pie.

Rápida actuación

Los trabajadores alertaron de inmediato a la Policía Nacional y una unidad de seguridad ciudadana logró localizarlo y detenerlo pocos minutos después en una plaza cercana.

El arrestado es un viejo conocido con una actividad delictiva recurrente en la ciudad. Cuenta con 42 detenciones previas y antecedentes por diversos delitos, entre ellos daños y robos con fuerza. Tras su arresto, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Elda.