Estas son las mejoras de la nueva contrata de la basura y limpieza de Villena

El concejal de RSU y Limpieza Viaria, Sergio Palao, ha explicado este lunes las mejoras que supone la entrada en funcionamiento de la nueva contrata de recogida de residuos domésticos y limpieza viaria. Un servicio adjudicado a la mercantil Fobesa para los próximos 10 años con una inversión municipal total de 34,2 millones de euros en el pleno de la pasada semana, tal y como ya informó este medio.

El edil ha señalado que en realidad el coste del servicio va a ser muy parejo al actual, pero las mejoras en calidad y servicio serán significativas, en especial en el área de limpieza viaria. Palao ha indicado que el nuevo servicio establece una división del término municipal en 13 áreas diferentes, que incluye por primera vez La Zafra dentro de las áreas de limpieza, junto con el resto de pedanías y barrios de la ciudad.

El concejal Sergio Palao durante la presentación de la nueva contrata / INFORMACIÓN

Para prestar este servicio, según ha explicado el concejal, la empresa se compromete a destinar nuevo material y maquinaria como baldeadoras, hidrolimpiadoras, fregadoras de pavimentos, sopladoras eléctricas y desbrozadoras, además de incorporar los carritos de limpieza asistidos eléctricamente. En muchos de los casos se ha establecido que la maquinaria sea eléctrica para reducir el ruido y minimizar las molestias al vecindario.

Seis tardes a la semana de limpieza viaria

La limpieza viaria contará en la próxima década con un servicio de prestación durante seis tardes a la semana, que centrará su atención en las zonas más concurridas como las áreas más comerciales, los parques y jardines y aquellas vías o espacios públicos con necesidad de limpieza extraordinaria.

En este sentido, Palao ha destacado el refuerzo que supone disponer de una bolsa de horas valorada en 90.000 euros, que permite hacer frente a necesidades especiales, vinculadas a las fiestas o eventos que requieran tareas excepcionales de limpieza de calles, plazas y parques.

Las mejoras en materia de limpieza de las calles también se refuerzan con una dotación específica destinada a las áreas verdes y zonas infantiles, que estarán dotadas de un vehículo propio equipado para realizar las tareas necesarias. El nuevo contrato implica la aportación de 500 nuevas papeleras y la reposición anual de otras 50 en caso de rotura o deterioro grave.

Recogida de residuos

Las mejoras en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos también son muy significativas. Además del incremento de la plantilla, se traduce en una prestación diaria, con un aumento de un día con respecto al servicio que se presta en la actualidad. En el caso de la recogida en el diseminado, también mejora, pasando a cuatro veces por semana y a cinco en los meses estivales de julio, agosto y septiembre.

Un trabajador municipal limpia un contendor en Villena, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

La empresa también generará 10 áreas de emergencias en el diseminado de entre 20 y 30 metros cuadrados para el depósito de restos y material separado, al que se podrá acceder con un código por residente o con una tarjeta.

El concejal del área describió alguna de las condiciones de este servicio y su beneficio en la ciudadanía. La nueva contrata tendrá que renovar todos los contenedores, excepto los destinados al vidrio, que corresponden a Ecovidrio; y se compromete a realizar una limpieza mensual de todos y cada uno de ellos, que serán dos veces en los meses de verano. En este aspecto, se eliminarán los espacios de contenedores soterrados, y su sustitución por nuevas islas de contenedores actuales.

El servicio de recogida de residuos también crea una nueva prestación, que tiene que ver con los restos de podas, que se retirarán dos veces por semana previa llamada y concierto de la fecha con la empresa adjudicataria. Esta misma amplía el servicio de retirada de enseres, que pasa de ser dos días a la semana a tres, también bajo petición expresa del interesado y aviso a la mercantil.