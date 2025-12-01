La propuesta del PP de Elda sobre los hallazgos arqueológicos del entorno de Santa Ana

El pleno de Elda abordará el estudio y protección de los hallazgos del entorno de la Parroquia de Santa Ana. El Grupo Municipal del Partido Popular de Elda ha presentado este lunes en rueda de prensa una moción centrada en la recuperación, estudio y puesta en valor del patrimonio histórico descubierto recientemente en el entorno de Santa Ana.

El concejal proponente, Iván Obrador, ha explicado que los hallazgos surgidos de manera fortuita durante las obras, entre ellos la capilla del Cristo del Buen Suceso, la tercera boca del refugio antiaéreo, una antigua pila benditera y la base de la histórica capilla de la Virgen de la Salud, “confirman que bajo nuestro centro histórico existe un patrimonio de enorme valor que debemos estudiar con rigor antes de volver a cubrirlo”.

El concejal ha subrayado que, aunque el Ayuntamiento ha realizado avances en materia patrimonial, como la rehabilitación del Castillo o la puesta en valor del refugio antiaéreo, “no se está haciendo todo lo que se debería para garantizar una investigación arqueológica completa allí donde han aparecido los hallazgos patrimoniales en el entorno de Santa Ana”.

No se está haciendo todo lo que se debería para garantizar una investigación arqueológica completa allí donde han aparecido los hallazgos patrimoniales en el entorno de Santa Ana Iván Obrador — Concejal del PP de Elda

En este sentido, Obrador ha incidido en que la moción propone que "no se cubran de manera precipitada las zanjas donde han aparecido los restos", permitiendo una excavación amplia e integral en la calle San Francisco, mientras las obras continúan por otros tramos. “Elda tiene ahora la oportunidad de avanzar en sus obras sin renunciar a estudiar su pasado. No debemos elegir entre progreso y patrimonio, porque ambos pueden ir de la mano si se planifica correctamente”, ha declarado.

Obrador ha añadido que esta propuesta “pretende evitar que nuestro patrimonio desaparezca sin haber sido debidamente documentado” y ha defendido la necesidad de “un plan alternativo de obras que permita cumplir plazos sin renunciar a la investigación arqueológica”.

Implicación

Obrador ha querido destacar la implicación de la sociedad eldense: “Hay expertos, asociaciones como Mosaico, técnicos municipales e historiadores que llevan tiempo advirtiendo de la importancia de no pasar por alto estos hallazgos. Su compromiso demuestra que este trabajo no solo es necesario, sino ampliamente compartido”.

El concejal ha concluido afirmando que “Elda no puede permitirse perder una oportunidad histórica como esta. Lo que hoy está reapareciendo bajo nuestros pies forma parte de nuestra identidad y merece ser estudiado, protegido y, si procede, puesto en valor para que toda la ciudadanía pueda conocerlo y disfrutarlo”.