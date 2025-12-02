Así se ha disparado la conversión de locales en vivienda en Elda

La transformación de locales comerciales en viviendas se ha convertido en una de las principales vías para ampliar el parque residencial en Elda. Un fenómeno que también se está registrando en las grandes ciudades de la provincia.

Según los datos de Urbanismo, el número de licencias concedidas para estos cambios de uso se ha quintuplicado en los últimos tres años, pasando de las 11 autorizaciones registradas en 2022 a las 51 contabilizadas en 2025. Así, este año se han autorizado tantos cambios como en los tres años anteriores juntos.

En total, en el periodo 2022-2025 se han tramitado 102 licencias, una cifra que refleja el creciente interés por adaptar espacios infrautilizados a las necesidades actuales de vivienda.

En 2025 se han concedido 51 licencias, las mismas que los tres años anteriores juntos

La evolución ha sido constante: 11 licencias en 2022, 16 en 2023, 24 en 2024 y un salto significativo en 2025, cuando se alcanzaron las 51 autorizaciones. Este aumento responde, en parte, a la necesidad de dar respuesta a la demanda de vivienda en la ciudad, pero también a la apuesta decidida por la accesibilidad en este tipo de actuaciones.

La mayoría de los proyectos incluyen aseos adaptados, eliminación de escalones o desniveles, puertas más anchas y otras mejoras orientadas a facilitar la movilidad y garantizar el acceso universal.

Por zonas

Además, las zonas donde más licencias se han concedido para realizar obras y reformas tanto en viviendas como en locales coinciden con los barrios que han sido objeto de recientes procesos de reurbanización. Sectores como Feria-Cocoliche o Alfonso XIII destacan por el impulso que han experimentado, convirtiéndose en focos de renovación urbana y dinamización inmobiliaria.

Obras para transformar un bajo en vivienda / INFORMACIÓN

La mejora de la accesibilidad no solo se ha centrado en los cambios de uso o la reforma interior de los locales. También ha sido clave la instalación o sustitución de ascensores en edificios residenciales. Las zonas que más licencias han recibido para convertir locales en vivienda son las mismas que lideran las autorizaciones para la instalación o modificación de ascensores.

Ascensores

En 2023 se concedieron 15 licencias para este tipo de actuaciones, el doble que en 2020, cuando solo se otorgaron siete. Entre 2020 y 2023, Urbanismo tramitó un total de 44 licencias vinculadas a la instalación, modificación o ampliación de ascensores, así como a la eliminación de barreras arquitectónicas mediante estos sistemas.

La tendencia al alza es clara si se compara con el periodo anterior: entre 2016 y 2019 se gestionaron 29 licencias. En conjunto, desde 2016 y hasta el inicio de 2024 se han tramitado 73 licencias relacionadas con estos trabajos.

La distribución geográfica de estas intervenciones muestra una concentración significativa en determinados barrios. La mayoría se han realizado en Nueva Fraternidad y Centro (35,7 %), seguido de San Francisco (12,5 %), Ficia-Cocoliche (10,71 %) y Fraternidad (10,71 %). Estas cifras evidencian que las actuaciones de renovación urbana, unidas a las necesidades de accesibilidad y adaptación del parque inmobiliario, están impulsando una transformación profunda en el tejido residencial de la ciudad.

En conjunto, el incremento de licencias para la conversión de locales en viviendas y para la instalación de ascensores refleja una dinámica urbana enfocada en mejorar la habitabilidad, promover la accesibilidad universal y dar respuesta a la creciente demanda de vivienda en la ciudad.