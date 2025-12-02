Fiestas de Moros y Cristianos de Monforte del Cid: Cinco días cargados de historia, música y pólvora

Monforte del Cid se prepara para sumergirse, un año más, en uno de los momentos más esperados de su calendario: las Fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Inmaculada Concepción. Aunque los actos oficiales se celebran del 5 al 9 de diciembre, el ambiente festero ya ha comenzado a sentirse desde el sábado 29 de noviembre, con el tradicional Pregón.

Este año, el Ayuntamiento ha reforzado la programación con actividades pensadas para todos los públicos, entre las que destacan los guateques dirigidos especialmente a las personas mayores y la instalación de un Cuartelillo Municipal con DJ en la Glorieta, que funcionará como epicentro del ocio nocturno durante el fin de semana.

Las embajadas, auténticas joyas dramatizadas

Entre todos los actos que conforman este amplio programa destacan especialmente las embajadas, auténticas joyas dramatizadas de la tradición local. Sus primeros registros se sitúan en el siglo XIX y desde entonces se han convertido en uno de los momentos más esperados tanto por los participantes como por el público.

En ellas se representa, con tono solemne pero también con guiños humorísticos y gran intensidad teatral, la disputa simbólica entre los bandos moro, cristiano y contrabandista. Junto a estas representaciones, las guerrillas añaden un componente vibrante y sonoro que recuerda las antiguas «soldadescas», aquellos desfiles de arcabuceros que en los orígenes constituían el gran acto central de las fiestas.

La Procesión tiene lugar el 8 de diciembre, en honor a la Inmaculada Concepción.

El viernes 5 de diciembre el programa comienza con uno de los actos más destacados: la Ofrenda de flores a La Purísima, a las 19:00 horas, que reúne cada año a centenares de monfortinos. Por la noche, la tradicional Retreta convertirá las calles en un desfile desenfadado y lúdico que desembocará en la Plaza del Ayuntamiento, donde un DJ animará la madrugada.

El sábado 6 se presenta como uno de los días más intensos y atractivos para quienes quieran acercarse a Monforte. A las 12:00 h tendrá lugar el emocionante Alardo de arcabucería en los alrededores del castillo de embajadas, un espectáculo sonoro que recrea antiguos combates y que es una de las señas de identidad de la fiesta. Ya por la tarde, a las 18:30 h, las calles se llenarán de color y música con el Desfile General de Comparsas, donde se muestra el esplendor visual de los trajes, el ritmo de las bandas y la puesta en escena de las comparsas. Estos desfiles, herederos de aquellas antiguas soldadescas, constituyen uno de los elementos más atractivos para el visitante, que encuentra en ellos una síntesis perfecta entre estética, música e historia viva.

Como gran novedad de este año, el Ayuntamiento abrirá esa noche —y también el domingo— el Cuartelillo Municipal en la Glorieta, con música en directo a partir de las 23:00 h. Un punto de encuentro que busca dinamizar la fiesta y ofrecer un espacio abierto a vecinos y visitantes.

El domingo estará marcado por uno de los grandes atractivos históricos de los Moros y Cristianos de Monforte: las embajadas. A las 13:00 h tendrá lugar la Arenga y embajada contrabandista, seguida de la tradicional guerrilla. Por la tarde, a las 17:00 h, se celebrará la Arenga y embajada mora, acompañada también de su guerrilla posterior.

Estas representaciones teatralizadas, cargadas de dramatismo y simbología festera, son uno de los elementos más apreciados por el público, ya que combinan narrativa histórica con la identidad propia de cada comparsa. A las 19:00 h, el día culminará con el desfile denominado «Bajada de las Guerrillas», que recorrerá Reyes Católicos y la Avenida de Alicante.

El lunes volverá la espectacularidad con el Desfile General de Comparsas a las 12:00 h, repitiendo el recorrido del sábado. Es uno de los momentos más recomendados para quienes deseen disfrutar del esplendor visual de las fiestas. Por la tarde, a las 17:00 h, se celebrará la Arenga y embajada cristiana, otro de los actos más simbólicos de la programación, seguida de su correspondiente guerrilla. A las 19:00 h llegará uno de los momentos más emotivos: la Solemne Procesión en honor a la Inmaculada Concepción. Al finalizar, un gran castillo de fuegos artificiales, a cargo de Pirotecnia Mediterráneo, iluminará el cielo monfortino.

El último día de fiestas, martes 9 de diciembre, arrancará con la Alegre diana y pasacalles de las tres comparsas. A las 11:00 h, se celebrará la misa de acción de gracias y el homenaje a los difuntos, y una hora después tendrá lugar un nuevo pasacalles visitando los cuartelillos de las banderas. A las 17:00 h, la entrega de banderas pondrá el broche final, partiendo desde la Plaza de España.

Con esta completa programación, Monforte del Cid ofrece una mezcla perfecta de tradición, música, convivencia y espectáculo, abriendo un año más sus puertas para vivir unas fiestas inolvidables.

Monforte del Cid late con más fuerza que nunca

Juan José Hernández Rico, alcalde de Monforte del Cid

Juan José Hernández Rico, alcalde de Monforte del Cid.

Queridos amigos y visitantes: diciembre llega a Monforte del Cid con un brillo especial. Las luces se encienden, la música despierta la memoria y el aire se llena de pólvora, emoción y tradición. Es en estos días cuando nuestro pueblo se transforma y muestra su esencia más auténtica.

Por eso, quiero invitaros a descubrir nuestras Fiestas de Moros y Cristianos, que celebramos del 5 al 9 de diciembre, unos días en los que Monforte del Cid late con más fuerza que nunca. Además, contamos con dos festivos nacionales, lo que convierte estas fechas en una oportunidad perfecta para venir, disfrutar y dejarse sorprender.

Os animo a recorrer nuestras calles llenas de color, a dejaros llevar por la majestuosidad de los desfiles y a vivir de cerca nuestras Embajadas, donde el pasado se narra con pasión y nuestras tradiciones cobran vida a través de la palabra, la música y la pólvora.

Aquí, cada paso, cada traje y cada compás habla de nosotros. Monforte recibe con ilusión a quienes vienen a descubrirnos y encuentra en su gente, en sus fiestas y en su manera de sentir, el mejor reflejo de lo que somos.

Venid a vivirlo.

Monforte del Cid os espera.

Programa de actos

Viernes 5 de diciembre

18:30 h. Santa misa.

19:00 h. Ofrenda de flores a La Purísima. Los estandartes de cada comparsa junto con la S.M. La Lira de Monforte del Cid, se concentrarán en la Plaza de España. Desde aquí se dirigirán a la plaza del Ayuntamiento hasta la iglesia de Ntra. Sra. de las Nieves.

Terminada la misa se cantará la Salve Regina y El Himno a La Purísima.

00:00 h. Gran alborada y volteo general de campanas. Durante la Alborada, la iglesia permanecerá abierta para que todos los vecinos de Monforte del Cid puedan visitar a nuestra Patrona.

00:30 h. Concentración festera en el centro de salud.

00:45 h. Retreta. Salida desde el Centro de Salud recorriendo las calles Reyes Católicos, Avenida de Alicante, Ramón y Cajal, finalizando en la Plaza del Ayuntamiento.

Al finalizar Fiesta con DJ’s en la Plaza del Ayuntamiento.

Sábado 6 de diciembre

11:00 h. Santa misa.

12:00 h. Alardo de arcabucería. En las inmediaciones del castillo de embajadas (Av. Constitución).

17:00 h. Arranque festero desde las diferentes comparsas.

18:30 h. Desfile general de comparsas. Guardarán el siguiente orden: C. Cristianos, C. Contrabandistas y C. Moros. Itinerario: Avenida de Alicante y Avenida de la Constitución

Domingo 7 de diciembre

08:30 h. Volteo general de campanas y a continuación Santa misa.

09:00 h. Pasacalles.

10:00 h. Desde el Excmo. Ayuntamiento, ascenderán las comparsas hasta la Iglesia Ntra. Sra. de las Nieves. Las autoridades serán acompañadas por la Comparsa Moros.

10:30 h. Misa solemne. Cantada por el Coro Parroquial.

12:00 h. Finalizada la Misa Solemne, las tres comparsas iniciarán el desfile hasta llegar al castillo de las embajadas.

13:00 h. Arenga y embajada contrabandista. Al finalizar guerrilla.

17:00 h. Arenga y embajada mora. Al finalizar guerrilla.

19:00 h. Desfile «Bajada de las Guerrillas». Recorrido por las calles Reyes Católicos y Avenida de Alicante.

Lunes 8 de diciembre

8:30 h. Volteo general de campanas y a continuación Santa misa.

09:00 h. Pasacalles. Partiendo desde sus respectivas sedes sociales, cada comparsa recogerá a sus cargos festeros para los cuartelillos correspondientes.

10:00 h. Desde el Excmo. Ayuntamiento ascenderán las comparsas hasta la Iglesia Ntra. Sra. de las Nieves. Las autoridades serán acompañadas por la Comparsa Cristianos.

10:30 h. Misa solemne. Cantada por la Coral Monfortina.

12:00 h. Desfile general de comparsas. Guardarán el siguiente orden: C. Cristianos, C. Contrabandistas y C. Moros. Itinerario: Avenida de Alicante y Avenida de la Constitución.

17:00 h. Arenga y embajada cristiana. Al finalizar Guerrilla.

19:00 h. Solemne procesión. Autoridades, festeros, bandas de música y público en general, acompañarán a la sagrada imagen de nuestra patrona la Inmaculada Concepción, que será portada a hombros por componentes de la Comparsa Contrabandistas.

Finalizada la procesión, Gran castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Mediterráneo, de Vilamarxant.

Martes 9 de diciembre

10:00 h. Alegre diana y pasacalles de las tres comparsas por las calles de la villa.

11:00 h. Misa de acción de gracias y homenaje a los difuntos.

12:00 h. Pasacalles.

Visitando los cuartelillos de las banderas.

17:00 h. Tradicional entrega de banderas. Salida desde la Plaza de España (Plaza Ayuntamiento).