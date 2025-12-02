Realidad aumentada para el Castillo de La Mola de Novelda

Una innovadora herramienta para que vecinos y visitantes puedan descubrir el Castillo de La Mola de Novelda como nunca antes. Se trata de un vídeo de realidad aumentada del monumento, que cuenta con contenidos inmersivos que combinan historia, tecnología y territorio.

Gracias a un sistema de realidad aumentada geolocalizada, basada en marcadores instalados en distintos puntos del recinto, el usuario podrá explorar el pasado del castillo desde su propio móvil o navegador, visualizando reconstrucciones históricas directamente sobre el paisaje o sobre los paneles informativos del entorno a través de códigos QR.

Esta integración entre el espacio real y los modelos 3D ofrece un viaje interactivo que facilita comprender el valor cultural del conjunto y la evolución de sus elementos más representativos.

En este caso la herramienta presenta cuatro recursos:

una maqueta comparativa en época islámica y época bajomedieval, con la superposición del santuario de Santa María Magdalena y la antigua ermita, que ofrece una visión histórica de cómo era el recinto amurallado en ambas épocas

en época islámica y época bajomedieval, con la superposición del santuario de Santa María Magdalena y la antigua ermita, que ofrece una visión histórica de cómo era el recinto amurallado en ambas épocas los espacios que componen el yacimiento arqueológico del interior del recinto amurallado del castillo

que componen el yacimiento arqueológico del interior del recinto amurallado del castillo la representación del tramo de muralla hoy desaparecido

la representación del alzado de la altura original de la torre cuadrada, actualmente desmochada.

La concejala de Turismo de Novelda, Geno Micó, ha destacado que esta nueva herramienta educativa y divulgativa supone "un paso adelante en la manera de interpretar y disfrutar nuestro patrimonio, acercando la historia de forma accesible, dinámica y atractiva".

La ocncejala, ante la herramienta / INFORMACIÓN

Además, reafirma la apuesta de Novelda por un modelo turístico "sostenible, innovador y orientado a poner en valor el patrimonio local a través de nuevas tecnologías que mejoran la experiencia del visitante".

Un millón

La nueva herramienta de realidad aumentada del castillo forma parte del plan de sostenibilidad turística en destino, dotado con más de un millón de euros procedentes de los Fondos Europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este programa permite al municipio "impulsar una ambiciosa transformación de su oferta turística, con actuaciones pensadas para consolidar Novelda como un destino de interior de calidad, accesible, sostenible y atractivo".

El plan contempla otras actuaciones ya en marcha, como la conversión de la Casa Gómez Tortosa en Museo del Modernismo o la creación de itinerarios urbanos sostenibles, incluyendo la rehabilitación de espacios públicos y calles céntricas, como es el caso de la calle San Pascual, además de la implantación de señalética inteligente o la creación de la nueva app turística municipal, que también ha sido presentada por la concejala.

Nueva web app

La actualización de la página web de Turismo la ha convertido en una web app más dinámica y plenamente accesible, que incorpora un avanzado gestor de contenidos para una gestión integral y centralizada de la información.

Nueva web app / INFORMACIÓN

Esta herramienta facilitará la actualización, unificación y distribución de contenidos a través de los distintos canales digitales, mejorando así la experiencia de los visitantes y ofreciendo datos clave para la toma de decisiones estratégicas.

Entre las principales novedades destacan las notificaciones push para dispositivos móviles, un chatbot capaz de resolver las preguntas más frecuentes, un planificador de rutas que incluye propuestas prediseñadas y otras generadas mediante inteligencia artificial según las preferencias del usuario, además de nuevas rutas gamificadas que enriquecerán la experiencia turística.