Un reconocimiento europeo para un museo de origen extraterrestre

Reconocimiento europeo para el Museo de Villena (MUVI). El European Museum Forum ha seleccionado al MUVI como candidato a Mejor Museo de Europa en 2026, junto con otras dos entidades españolas.

Una candidatura que llega después de que el pasado año se inauguraran sus nuevas instalaciones, que permiten mostrar la joya de la corona: el Tesoro de Villena, un ajuar de hace 3.000 años realizado con fragmentos de origen extraterrestre, procedentes de un meteorito.

El alcalde con la delegación europea que visitó en agosto el MUVI / INFORMACIÓN

El comunicado oficial remitido al Ayuntamiento de Villena certifica que el Museo de Villena forma parte de los 34 seleccionados por un jurado especializado que valora el diseño museístico, las instalaciones, la introducción de la tecnología y el peso específico de las piezas en exposición, según ha hecho público este martes el alcalde Fulgencio Cerdán.

El primer edil ha mostrado su satisfacción, puesto que “nos encontramos dentro del listado de museos de toda Europa, tenidos en cuenta por expertos con criterios muy exigentes, y tan solo a pocos años de la apertura”.

Proyección internacional

Esto demuestra, en opinión de Cerdán, que “el esfuerzo realizado ha valido la pena y que la mera nominación y la inclusión en este listado refuerza nuestra proyección nacional e internacional del MUVI. Pero lo que es más importante todavía, nuestro impulso por construir un sector turístico fuerte, consolidado y que nos permite avanzar en esa diversificación económica que vamos logrando”.

El Tesoro de Villena, que cuenta con dos piezas de origen extraterrestre / INFORMACIÓN

Por su parte, María Server, edil de Cultura, ha centrado sus felicitaciones en el esfuerzo que realiza el personal del MUVI, de quienes destacó su “fuerte compromiso, el amor que ponen a todas las acciones y la profesionalidad que le imprimen".

Y ha destacado que "el MUVI es un centro de referencia nacional e internacional, tanto por la muestra expositiva que ofrece como por la referencia científica en que se ha convertido el MUVI, gracias al fondo, pero también a la biblioteca Schubart”.

Una referencia

El MUVI mostró a principios de agosto su oferta museística a uno de los delegados de European Museum Forum, quien pudo comprobar el peso específico que reúne el inmueble, una electro-harinera de principios de siglo XX cuya reforma se inauguró el pasado año, así como la gran colección etnográfica de enorme valor histórico.

Una de las fortalezas del MUVI tiene que ver con su diseño museístico, el cuidado en el recorrido histórico que ofrece desde el origen de la humanidad hasta el siglo XX, y el modelo explicativo y pedagógico.

Además, el MUVI cuenta con uno de los ajuares de la Edad de Bronce más valorados por la ciencia de toda Europa, el Tesoro de Villena, comparado con los restos procedentes de Micenas (Grecia).

Investigación del CSIC

Hay que recordar que una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) reveló que varias piezas fueron fabricadas con hierro procedente de un meteorito. Un descubrimiento que permite explicar un origen anterior al inicio de la producción de hierro terrestre.

La semiesfera hecha con hierro de meteorito / INFORMACIÓN

El espacio exclusivo para disfrutar del conjunto de orfebrería fechado hacia el año 1.000 a.C. recrea el lugar y el momento de su hallazgo, precisamente un 1 de diciembre de 1963 de la mano del investigador José María Soler.

Recreación del hallazgo

La sala del Tesoro del MUVI recrea la noche estrellada donde fue encontrado y muestra cada una de las piezas de oro, plata y hierro: 11 cuencos, 28 brazaletes que constituyen el conjunto más numeroso, botellas y varias piezas diversas. Son diez kilos de oro, medio kilo de plata y dos curiosas piezas de hierro que forman el Tesoro de Villena.

66 piezas de incalculable valor El Tesoro de Villena es un conjunto de 66 piezas de diversos metales formado por cuencos, brazaletes, botellas y diversas piezas de adorno de oro, tres botellas de plata, un brazalete de hierro, un remate de hierro con adornos de oro y un botón de ámbar y oro. Un hallazgo único, que fue escondido hace 3.000 años y que se considera el tesoro prehistórico más importante de Europa, descubierto el 1 de diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler. Una colección, que según las últimas investigaciones, es también singular por sus piezas de hierro, pues son las únicas de la Península Ibérica hechas con hierro de meteorito.

El MUVI competirá con museos de toda Europa, dos de ellos de España, como el Museo Minero de La Unión (Murcia) y Galactica, en Arcos de Salinas (Teruel), un centro de difusión y práctica de la astronomía.

Y el fallo final se conocerá el próximo 13 de junio, en la reunión del European Museum Forum que celebran en Bilbao.