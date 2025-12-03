Este es el motivo por el que han tenido que cerrar de urgencia el santuario de Novelda

El Ayuntamiento de Novelda ha decidido clausurar temporalmente y acordonar el Santuario de Santa María Magdalena tras detectarse una grieta en una de sus torres, concretamente en la situada a la derecha del conjunto. Así lo han confirmado fuentes municipales a INFORMACIÓN.

Según las mismas fuentes, en los próximos días se llevarán a cabo actuaciones de emergencia con el objetivo de "asegurar la estructura y evitar que la patología avance".

La Policía Local ha acotado la zona para que no pasen visitantes. / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento señala que el perímetro se ha acordonado por parte de la Policía Local como medida de seguridad, dado que se trata de un enclave turístico que recibe visitantes a diario.

Inspirado en Gaudí

El Santuario de Santa María Magdalena es un edificio de estilo modernista, inspirado en la obra de Gaudí, que comenzó su construcción en 1918 para concluir, tras un periodo de paralización, en 1946. Basado en un proyecto trazado por el ingeniero noveldense José Sala Sala para su decoración el autor combinó guijarros procedentes del río Vinalopó, azulejos policromados, ladrillo rojizo, tejas singulares y mampostería.

Vallado provisional en el santuario de Novelda. / INFORMACIÓN

Ubicado en el monte de La Mola es, sin duda, la construcción religiosa más emblemática de la ciudad de Novelda que, además de albergar la imagen de la patrona del municipio, recibe anualmente a miles de visitantes que quieren contemplar esta obra arquitectónica impregnada del estilo modernista catalán de principios del siglo XX. Con una fachada principal flanqueada por dos torres de 25 metros de altura el interior se compone de una nave central rectangular con dos espacios laterales adosados y cuenta, entre otros atractivos, con un hermoso cuadro de Gastón Castelló y la estructura del primer órgano de piedra monumental en fase de construcción, obra del organista, gemólogo y escultor Iván Larrea.