Elda ampliará las excavaciones arqueológicas en las obras del entorno de Santa Ana
El Ayuntamiento asegura que ha compartido con los técnicos de la Conselleria de Cultura el plan de actuaciones que se va a llevar a cabo para determinar el valor de los restos hallados en la calle San Francisco
El Ayuntamiento de Elda ampliará las excavaciones arqueológicas en las obras de reurbanización que se están realizando en el entorno de la iglesia de Santa Ana con el objetivo de determinar el valor de los restos hallados en la calle San Francisco.
Desde el inicio de estos trabajos se está haciendo una intervención arqueológica que ha permitido sacar a la luz diversos restos en la calle La Iglesia y la calle Los Giles, como las cimentaciones de las capillas del Cristo y de la Virgen y la tercera entrada del refugio de la Guerra Civil.
El Ayuntamiento se ha comprometido a poner en valor los hallazgos integrándolos en el pavimento para que puedan ser identificados
Durante las prospecciones llevadas a cabo en la calle San Francisco, ya se acordó una primera ampliación de las excavaciones arqueológicas al aparecer restos que podrían corresponder a la cerca murada o al recinto fortificado que rodeaba la villa de Elda entre los siglos XVII y XIX.
En este sentido, el director de los trabajos arqueológicos que se están realizando en esta actuación, Gabriel Segura, ha propuesto una nueva ampliación de las excavaciones y de los estudios arqueológicos que el Ayuntamiento de Elda ha autorizado.
Nuevas
Los restos han sido descubiertos durante la excavación de la zanja del colector de agua pluviales que recorre toda la calle San Francisco. Se trata de la base de una serie de muros paralelos que cruzan dicha calle de manera perpendicular desde la fachada lateral de la iglesia de Santa Ana hasta la fachada de los Juzgados de Elda.
Los expertos barajan la posibilidad de que en este punto se hallara la Puerta del Sol o de San Francisco, hipótesis que ha llevado a acordar esta segunda ampliación de las excavaciones arqueológicas. El Ayuntamiento de Elda ha informado de esta decisión a los técnicos de la Conselleria de Cultura durante la visita realizada a la zona de excavaciones.
Desde el Ayuntamiento se quiere indicar que, en el momento en el que se conozca el alcance de los hallazgos, se buscará la mejor solución técnica para que los vestigios sean puestos en valor y que sirvan para el conocimiento del patrimonio de la ciudad y permitan su divulgación e incorporación al relato patrimonial, turístico e histórico.
Reunión
Igualmente, hace unos días el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, junto con el edil de Patrimonio Histórico, Iñaki Pérez; el arqueólogo que dirige la prospección, Gabriel Segura, y el arqueólogo municipal responsable de supervisar la intervención arqueológica, Juan Carlos Márquez, se reunieron con el presidente y representantes del colectivo Mosaico para informarles de las excavaciones y hallazgos realizados.
Durante el encuentro se compartieron las directrices de conservación de los restos, llegando a puntos de encuentro para el seguimiento de estas excavaciones y de futuras actuaciones en las que se tengan que poner en valor vestigios históricos de la ciudad.
Los trabajos arqueológicos efectuados serán compatibilizados, como se ha hecho hasta la fecha, con el normal desarrollo de las obras de reurbanización del entorno de la iglesia de Santa Ana para no interrumpirlas ni retrasar su finalización.
