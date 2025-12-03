Sanidad busca 179 sanitarios para el departamento de salud de Elda

El departamento de salud de Elda contará con 179 de las 902 plazas incluidas en la nueva convocatoria publicada por la Conselleria de Sanidad en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) para cubrir puestos de personal estatutario especialista declarados de difícil cobertura en el sistema valenciano de salud.

El objetivo de esta convocatoria es "promover la incorporación urgente, estable y permanente de personal" en aquellas áreas que presentan mayores dificultades para cubrir vacantes, como ocurre en este departamento. Según Sanidad, con esta medida se busca "asegurar la equidad asistencial en todo el sistema valenciano de salud" y favorecer la retención del talento profesional, ya que el baremo "otorga prioridad a la experiencia en puestos de la misma categoría y/o especialidad".

Del total de plazas convocadas, Sanidad reserva un 7 % para personas con discapacidad igual o superior al 33 %, mientras que el resto se adjudicará por turno libre.

Especialidades hospitalarias

En el departamento de salud de Elda se ofertan 97 plazas de distintas especialidades, entre ellas: Anatomía Patológica (1), Anestesiología y Reanimación (9), Aparato Digestivo (3), Cardiología (1), Cirugía General y del Aparato Digestivo (3), Cirugía Ortopédica y Traumatológica (2), Endocrinología y Nutrición (1), Farmacia Hospitalaria (4), Hematología y Hemoterapia (3), Medicina Física y Rehabilitación (3), Medicina Intensiva (2), Medicina Interna (8), Medicina Preventiva y Salud Pública (1), Microbiología y Parasitología (2), Nefrología (3), Neurología (1), Obstetricia y Ginecología (2), Oftalmología (5), Oncología Médica (5), Otorrinolaringología (2), Pediatría (3), Psicología Clínica (16), Psiquiatría (10), Radiodiagnóstico (3) y Reumatología (2).

Una de las cirugía en un hospital de la provincia. / INFORMACIÓN

La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria concentra 57 plazas, distribuidas de la siguiente manera: una para Planificación Familiar, una para Conductas Adictivas, dos para la Unidad de Hospitalización a Domicilio, 19 para Urgencias Hospitalarias y 34 para Atención Primaria. Estas últimas se reparten entre Marina Española (Elda) -12 plazas-, Monóvar (3), Novelda (4), Petrer (5), Pinoso (5) y Villena (5). Además, la convocatoria incluye 9 plazas de Pediatría de Atención Primaria, 5 de Enfermería Familiar y Comunitaria, 2 de matronas y 11 de Enfermería de Salud Mental.

Comarcas

Según Sanidad, esta ampliación de plantillas "permitirá reforzar de manera significativa los servicios en áreas clave" y garantizar una atención sanitaria "más equitativa, accesible y de calidad". La incorporación de nuevos profesionales, añade el departamento, contribuirá a "estabilizar servicios históricamente difíciles de cubrir, mejorar la capacidad asistencial y consolidar equipos más estables".

Acceso a Urgencias del Hospital de Elda, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Sanidad considera que este proceso supone "un paso estratégico para asegurar la sostenibilidad y eficacia del sistema sanitario en la comarca".

El departamento de salud de Elda atiende a una población que ronda los 190.000 habitantes pertenecientes a los municipios de Beneixama, Camp de Mirra, La Cañada, Villena, Biar, Sax, Salinas, Petrer, Elda, Monóvar, Pinoso, Novelda, La Romana y La Algueña. Y para ello cuenta con el Hospital de Elda, el Centro de Especialidades de Elda, y el Centro Sanitario Integrado de Villena, en el ámbito de la Atención Especializada, y 11 centros de salud, y 11 consultorios auxiliares, en el ámbito de la Atención Primaria.