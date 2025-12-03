Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tractor que atropelló al agricultor de Monóvar no tenía puesto el freno de mano

Un equipo médico del SAMU intentó reanimar al hombre de 46 años sin éxtio

Un agricultor en su tractor.

Un agricultor en su tractor. / J. L. F. (Archivo)

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El agricultor que falleció este fin de semana en Monóvar tras ser atropellado por su propio tractor no llevaba activado el freno de mano, según han confirmado a INFORMACIÓN fuentes próximas a la investigación.

La Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer el suceso, en el que perdió la vida un hombre de 46 años. El caso fue asumido por la Policía Judicial de Novelda. El siniestro ocurrió alrededor de las 14 horas en la explotación agrícola donde trabajaba la víctima, de nacionalidad española, junto a su mujer. La pareja se encontraba en las inmediaciones en el momento del accidente.

Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del agricultor pese a los esfuerzos realizados para reanimarlo. El levantamiento del cadáver se efectuó a las 18:30 horas.

