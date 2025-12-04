El órgano de mármol, posible origen de las grietas que obligan a cerrar el santuario de Novelda

El Ayuntamiento de Novelda anunciaba este miércoles el cierre temporal del Santuario de Santa María Magdalena tras detectarse grietas "de envergadura considerable" en una de sus torres. Un día después, la concejala de Turismo, Geno Micó, ha detallado el proceso que ha llevado al hallazgo de estas fisuras y ha señalado que, según los técnicos especializados, la instalación del monumental órgano de mármol podría estar en el origen del problema estructural.

El Consistorio había encargado hace meses un estudio de viabilidad del órgano -una pieza única de 35 toneladas, instalada en 2010 mediante una intervención de gran envergadura- con el objetivo de evaluar su comportamiento y repercusión en el santuario. El Ayuntamiento pidió al redactor del proyecto que realizara esta semana un vuelo de dron para inspeccionar las partes del santuario que no son visibles desde el interior ni desde zonas accesibles.

Detalle de la torre donde se observa una de las grietas. / s.rodríguez

Fue entonces cuando se detectaron las grietas más preocupantes. Micó ha explicado que "el dron confirmó que en una de las torres habían aparecido fisuras de envergadura considerable, mucho mayores que las pequeñas grietas que el personal del santuario había observado en el interior el pasado año por estas fechas".

El terreno

Los técnicos apuntan a la instalación del órgano como uno de los posibles orígenes de las grietas. La concejala ha detallado que "no solo influye el peso del órgano, sino las características del terreno sobre el que se asienta el santuario". El templo está construido sobre un terreno de relleno, y el suelo firme no aparece hasta los 3,6 metros de profundidad.

En 2010, para soportar el órgano, se ejecutaron micropilotajes anclados al estrato firme. Según el informe, al que se ha referido la edil en todo momento, concentrar una carga tan elevada sobre una zona reducida apoyada en suelo firme, mientras el resto del edificio descansa sobre material no consolidado, puede provocar asentamientos diferenciales y movimientos de tierra bajo el santuario.

El intendente jefe de la Policía Local de Novelda, Rafa Sarrió, junto a la edil de Turismo, Geno Micó, explicando la situación del santuario. / s.rodríguez

Mico ha añadido que, además, "para instalar el órgano se eliminó la zona del coro, que actuaba como una especie de correa de sujeción entre las dos torres". Esa modificación habría reducido la capacidad estructural conjunta de las torres, lo que, unido a los posibles movimientos del terreno, constituye el escenario actual.

Vallado

De forma inmediata, el Ayuntamiento ha procedido al vallado preventivo del perímetro para evitar daños personales o materiales ante la "posibilidad remota" de un desprendimiento.

El intendente jefe de la Policía Local, Rafa Sarrió, ha sido tajante: "No se podrá acceder a la zona cerrada bajo ningún concepto, ni de día ni de noche. Hemos actuado por prevención, porque, aunque los desprendimientos son improbables, es esencial extremar la seguridad".

En los próximos días, según ha avanzado Micó, una empresa especializada iniciará los trabajos de aseguramiento de la torre afectada, que incluirán la colocación de eslingas de sujeción y un mallazo para estabilizar el conjunto y evitar mayores deterioros.

Aún no hay presupuesto

Sobre el futuro de la intervención, Micó ha recalcaldo que todavía es pronto para hablar de cifras: "Sabemos cuál es el problema, pero no el alcance. Para tener un presupuesto realista necesitamos un proyecto detallado y un estudio más profundo que nos diga exactamente a qué nos enfrentamos".

El Ayuntamiento mantiene por ahora cerrado el santuario y pide prudencia a vecinos y visitantes hasta que se determine la magnitud real de las patologías estructurales. El informe definitivo será clave para esclarecer si el singular órgano de mármol es efectivamente el detonante del problema y qué soluciones se deberán aplicar para garantizar la seguridad del monumento más emblemático de Novelda.