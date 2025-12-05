Elda exige a la Generalitat reabrir todas las plazas del geriátrico El Catí
El pleno aprueba una moción que reclama activar las 85 plazas públicas del centro, que sigue funcionando solo con 36 pese a estar renovado desde el año pasado
El Ayuntamiento de Elda ha aprobado por unanimidad, en el pleno municipal, una moción presentada por el equipo de gobierno (PSOE y Elda Para Todas) a propuesta de la plataforma por la defensa de la sanidad pública del departamento de salud de Elda. Así, se va a exigir a la Generalitat Valenciana la recuperación total de las plazas públicas de la residencia y centro de día de Elda -conocido también como geriátrico El Cati- considerado un recurso asistencial de referencia en la comarca.
El centro concluyó su reforma integral en 2024 y, según datos de la Generalitat y reflejados en la moción, está preparado para albergar a 85 residentes y 40 usuarios en el centro de día. Sin embargo, desde junio de 2022 solo funcionan 36 plazas operativas, una reducción drástica que no se ha revertido pese a la finalización de las obras.
PSOE y Elda Para Todas sostienen que esta infrautilización supone una merma grave en la oferta pública para personas mayores dependientes y mantiene en la incertidumbre a numerosas familias que siguen a la espera de ser trasladadas al edificio renovado.
Un servicio esencial
La moción, leída durante la sesión plenaria por Francisca Serrano, representante de la asociación de familiares de Alzheimer, subraya el impacto social de esta situación. "La reducción de plazas no solo aumenta la presión sobre las familias, sino que también pone en riesgo el acceso adecuado a servicios esenciales para un sector vulnerable de la sociedad", ha afirmado Serrano.
Durante el debate, la concejala de Elda Para Todas, Cristina Rodríguez, aseguró que el problema no responde únicamente a una cuestión administrativa. "Podríamos pensar que se trata de dejadez, pero es algo ideológico. Sabemos que el modelo del PP apuesta por la privatización. El Botànic hizo un esfuerzo por revertir esa deriva en los centros residenciales", ha señalado.
INFORMACIÓN se ha puesto en contacto con la Conselleria de Servicios Sociales -ahora separada de Vivienda tras la llegada de Pérez Llorca (PP) a la presidencia de la Generalitat- para recabar su versión, aunque por el momento no ha ofrecido respuesta.
